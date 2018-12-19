Aikido eğitimi devam ediyor

Aikido Eğitmeni Oğuz Özhan ve Arş. Gör. Haluk Ateş'in yürüteceği kursun ilki Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda öğrenciler ve personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Arş. Gör. Haluk Ateş eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada “Özellikle 2000'li yıllarda, ülkemizde çok yaygın olarak yapılmaya başlanan Aikido, her yaştan her kesime hitap eden, Japon kökenli bir samuray sporudur. Aikido, herhangi bir güç veya kuvvet kullanmaksızın karşı kişinin enerjisini ya da gücünü kullanarak o kişiyi etkisiz hale getirmek için kullandığımız oldukça bilimsel ve felsefî bir spordur” dedi.

Kelime olarak Aikido'ya bakıldığında “ai”nin uyum, “ki”nin evrensel enerji, “do”nun ise uzak doğu spor felsefesinde yol anlamına geldiğini vurgulayan Ateş, “ai”, “ki” ve “do”nun birleşmesinden “evrensel enerjili uyum yolu” anlamının çıktığını belirtti. Ateş, Aikido sporunda herhangi bir kavgaya mahal vermeden eşitli bilek, el ve ayak hareketleriyle kişiyi etkisiz hale çok kısa bir surede getirildiğini söyledi.

Aikido'yu diğer savunma sporlarından farklılaştıran şeyin aklın etkin kullanımı olduğunu vurgulayan Ateş, Aikido'nun korkuyu yenmeye yardımcı, disipline edici, saygılı olmayı öğreten ve özgüveni geliştiren bir spor dalı olduğunu ifade etti.

Ateş, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Özellikle gecen yıl derslere katılan öğrenci ve personelde çok güzel gelişmeler gördük, bu yıl da Kasım ayı itibarı ile her çarşamba aksam 17.00 ile 18.30 saatleri arasında Aikido eğitmenimiz Oğuz Özhan ile eğitimler devam etmektedir. Bu kursları üniversitemize kazandırmış olmanın mutluluğu içindeyiz.”