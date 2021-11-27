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Aile hekimlerine hizmet içi eğitimi

Malatya’da aile hekimlerine, 5 farklı grup halinde 2 gün boyunca hizmet içi eğitimi verildi.

Malatya'da aile hekimlerine, 5 farklı grup halinde 2 gün boyunca hizmet içi eğitimi verildi.


Malatya'daki tüm aile hekimlerine, Kardiyovasküler Hastalıklar, İnme ve Beyin Damar Hastalıkları, Kronik Böbrek Hastalıkları ve Yaşlı Sağlığı konularında hizmet içi eğitim verildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca organize edilen eğitim 5 farklı grup halinde 2 gün sürdü.



Eğitimin bir bölümüne katıldı


Bu arada, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, düzenlenen aile hekimlerine yönelik Kronik Hastalıklar İzlemi 2. ve 3. modül eğitim programının ilk oturumuna katılım sağlayarak konuşma yaptı.

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