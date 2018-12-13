Aile ilişkilerinde sabrın önemi anlatıldı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birliğinde sabrın önemine, günlük yaşamdaki olumlu etkisine ve aile bağında güçlendirici etkisine değinmek amacıyla ‘Ailede Sabır' konulu konferans verildi.

Özal Mahallesinde düzenlenen programa mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Aile Uzmanı- Sosyolog Elif Şengönül, sabrın her alanda güzel olduğunu dile getirerek “Özellikle aile içi iletişimde, çocukların yetiştirilmesinde önemli bir davranış modelidir. Öfkeliyken alınan kararlar sonrasında pişmanlığa neden olabilmektedir. Bu nedenle ebeveynler arasındaki doğru iletişimi sabırla sağlamalı ve çocuklarımıza örneklik teşkil etmeliyiz.” İfadelerine yer verdi.

Sabrın aile ilişkilerinin kurtarıcısı olduğunu ifade eden Şengönül, günümüzde boşanma oranlarının artmasının ise sabırsızlıktan kaynaklanan iletişim problemi, öfke ve saygının kaybedilmesi olduğunu söyledi. İnsanın kendisini tanıyarak sakinleşmenin yollarını öğrenmesi gerektiğini de belirten Şengönül, böylece doğru kararlar alınacağını söyledi.

Çocuklara sabrı öğretmenin önemine de değinen Şengönül “Çocuklarımızı yetiştirirken onlara sabrı öğretmeliyiz. Ama bunu yaparken onlara örnek olmalıyız. Çocuğun aldığı sorumlulukları yerine getirmesi için onlara zaman tanımalıyız. Çocukların konuşmasına, kendilerini ifade etmelerine fırsat vermeliyiz” şeklinde konuştu.

Ebeveynlerin aile içimindeki tutumunun çocukların kişiliği üzerindeki etkisine de değinen Şengönül, şunları söyledi:

“Ailede anne ve babanın çocukla nasıl iletişim kurduğu, istendik davranışları nasıl kazandırdığı, çocuğun aile içinde bir birey olarak kabul edilip edilmediği, sevginin nasıl ifade edildiği, eğitimde kullandığı disiplin yöntemleri anne baba tutumunun nasıl olduğunu belirler"

Program sonunda kadınlar Aile Uzmanı- Sosyolog Elif Şengönül'e konu ile ilgili çeşitli sorular sorarak sunumlarından dolayı teşekkür etti.