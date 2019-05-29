AK kadınlar iftarda buluştu

AK Parti Malatya il Kadın Kolları Başkanlığı "Komşum ile İftar" programı kapsamında Elazığ İl Kadın Kolları yönetimini ağırladı.

AK Parti Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın düzenlediği program kapsamında AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanlığı Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve yönetiminin misafiri oldu.

AK Parti Elazığ Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur nazik ev sahipliğinden dolayı AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan'a ve yönetimine teşekkür etti.

Bu arada Elazığ Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi Battalgazi'mizin tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret etti.