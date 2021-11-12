“AK Nokta Aracı” Hekimhan'da

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen ve vatandaşların AK Parti ile iletişimini kolaylaştıran 'AK Noktalar' faaliyetleri kapsamında Hekimhan ilçesinde AK Nokta aracı ile üye kayıtları gerçekleştiriliyor.

AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan yaptığı açıklamada, “AK Nokta aracımız ilçe ilçe geziyor. Vatandaşlarımız aracımızı ziyaret ediyorlar bizde onlara, hedefimiz olan 2023'e Türkiye'mizi nasıl taşıyacağımızı ve şimdiye kadar yaptığımız hizmetleri anlatıyoruz. Bu iş gönül işi, mecburi bir şey değil isteyenlerin üye kayıtlarını oluşturuyoruz. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız, Hedefimiz 2023 diyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.