AK Parti 19. Dönem Siyaset Akademisi Malatya'da başlıyor

AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge Birim Başkanlığı tarafından 2008 yılında faaliyete geçirilen Siyaset Akademisinin 19'uncusu için başvurular Malatya'da başladı.

Bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilecek AK Parti Siyaset Akademisi eğitim programına dair açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya İl Başkanı ihsan Koca, "Adalet ve Kalkınma Partisi sadece iktidar olmayı hedefleyen bir parti değildir. Türkiye siyasetine adım attığı andan itibaren, gelişmeyi ve bulunduğu noktadan ileriye gitmeyi hedeflemiş bir siyasal harekettir. Sürekli toplumla iç içe olan politikalarını ve faaliyet planlarını belirlerken teşkilatların ve halkın taleplerine cevap verme niteliği taşımasına önem veren bir partidir. Böyle bir parti olma özelliğine sahip olduğu içinde girdiği bütün seçimlerde açık ara farkla galip gelmiştir. Bu başarı sırrının altında yatan en önemli uygulamalardan birisi de AK Parti Siyaset Akademisi'dir" dedi. Siyaset akademisi eğitim programının katılmak isteyen vatandaşların 13-27 Ocak tarihleri arasında başvuru yapmaları gerektiğini ifade eden Koca, "Adalet ve Kalkınma Partisi Ar-Ge Başkanlığı tarafından 2008 yılının başından itibaren düzenlenen Ak Parti Siyaset Akademisi bu yeni dönemde başta büyükşehirler olmak üzere toplamda 38 ilde eğitimleri başlatmayı planlıyor. Siyaset akademisi eğitim programı 13-27 Ocak tarihleri arasında başvuruya açılacak, iki hafta sürecek olan başvuru takviminin ardından Şubat ayının ilk haftası gibi derslere başlanılacak” şeklinde konuştu.

8 Haftalık bir eğitim sürecinin sonunda katılımcıların AK Parti Siyaset Akademisi sınavına gireceklerini ve dereceye girenlerin ise belgelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklarını ifade eden Koca, "Bu eğitimlerde dış politika, yerli ve milli ekonomi politikaları, islamofobia, anayasa hukuku, irfan dersi, sosyal medya, dijital dünya, medya okuryazarlığı, tecrübe paylaşımı gibi önemli başlıklar yer alacak. Dersler 8 hafta sürecek" ifadelerini kullandı.

Ethem Sancak'a fahri hemşehrilik verilmesi

Bir basın mensubunun Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin İşadamı Ethem Sancak'a fahri hemşehrilik verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusunu da cevaplayan İl Başkanı Koca, şöyle devam etti:

"Ethem Sancak gibi Türkiye'nin ekonomisine, sanayisine ciddi katkılar vermiş, önümüzdeki dönemde de Malatya'ya yapılacak yatırımlar konusunda, ciddi gayret ve destekleri olduğunu bildiğimiz ve inandığımız fahri hemşerimizin, bir beratla tasnif edilmesi bence yerinde bir karar. Sayın başkanımızın dikkat çektiği hususları bende ifade etmek isterim. Fahri hemşerilik beratı sembolikte olsa, sonuçta Malatyalıların tamamını ilgilendiren bir husus olduğu için, Malatya'ya, Malatyalılara maddi manevi katkısı olabilecek insanlara titizlikle verilmesi gerektiği kanaatindeyim.”

Ak Parti'nin kongre süreci

Kongre süreci ile ilgili soruları da cevaplaya Koca, "Sizler de biliyorsunuz ki, biz daha önce İl Başkanlığı da yaptık, nasip oldu bir dönem milletvekilliği de yaptık. Klasik bir ifadeyle bize hangi görev verilirse biz o görevi partimizin çatısı altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde o görevi yapmaya her zaman hazır olduk. Bizim için görevin unvanı, adı, etiketi hiç önemli değil. Biz kuruluşunda İl Yönetim Üyesi olarak yer aldığımız bu partide, İl Teşkilatı anlamında yapabileceğimiz görevlerin tamamını yaptık. Nasip oldu tekrar İl Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Şu anda görevimizin başındayız. Genel Başkanımız, Genel Merkezimiz nasıl uygun görürlerse biz o şekilde hareket edeceğiz. ‘Görev adamıyız' derken, ‘bize verilen her görevi yaparız' derken, bizim gönlümüzde bir aslan yatıyor değil, bunu ifade etmeye çalıştım. Biz aslanları zamanın da yatırdık, sonra da azat ettik. Bundan sonra da hangi görev olursa olsun, partimizin çatısı altında yapmaya hazırız. Bizim görev anlamında gönlümüzde yatan bir şey yok” diye konuştu.