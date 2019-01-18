AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder:

Bunun en güzel örneği Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi.

Aday gösterilmesi ve 31 Mart'taki yerel seçimde göreve seçilmesi halinde nasıl bir belediye başkanı olacağına dair İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Osman Güder, insan odaklı hizmet vurgusu yaptı.

Battalgazi'yi sokak sokak bildiğini belirten Güder, “Şuan belediyeyi tanımaya çalışıyoruz. 15-16 yıldır AK Parti'nin içinde olmamız hasebiyle tüm mahallelerimizi biliyoruz, mahallemizdeki insanları tanıyoruz, muhtarlarımızı tanıyoruz. Her mahallemizde mahalle başkanlarımız var, sürekli bu arkadaşlarımızla meclis toplantıları yapıyoruz. Neler yapmamız gerekir bunların raporlarını tutuyoruz. Battalgazi'mizde 102 mahallemizde, 326 caddemizde, 1826 sokağımızda neler yapmışız, neler yapacağız onların raporları elimizde. Gerek Battalgazi belediyesi olsun, gerek büyükşehir belediyesi olsun birlikte buradaki sıkıntıları nasıl çözebiliriz istişaresini yapacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönül belediyeciliği gerçekleştirme adına insanlarımızla direkt temas kurarak, onları dinleyerek Battalgazi'ye neler yapabiliriz bunun çalışmasını yapacağız. Burada Selahattin Gürkan başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Görev süresince Battalgazi'ye çok büyük hizmetler yaptı. Yaşam merkezinin kısa sürede faaliyete geçmesi, İspendere İçmelerinin nezih bir ortama kavuşturulması ve Malatya'nın tarihi hafızası niteliğindeki eski ve değerli yapıların yeniden ayağa kaldırılması gibi büyük icraatlara imza atıldı. Bizde bu hizmetleri arttırarak, daha güzel, daha yaşanılabilir bir Battalgazi hedefiyle yola çıkacağız. İnşallah Battalgazi'mizde en yüksek oyu alacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Bugüne baktığımızda Yeşilyurt nüfus olarak öne geçmiş”

Güder, Şehirlerimizin batıya doğru kaymasını ilimiz özelinde örnek gösterdiğimizde Battalgazi'den Yeşilyurt'a göçlerin olduğunu görüyoruz. 2014 yılında Büyükşehir olduğumuzda Battalgazi'nin nüfusu Yeşilyurt'tan 40 bin daha fazlaydı. Ama bugüne baktığımızda Yeşilyurt bizden 10 bin nüfus öne geçmiş. Genelde nitelikli insanlardan göç veriyoruz. Bizim bunu engellememiz lazım. Şehrin ikiye bölünmesini engellememiz lazım. Bunun üzerine neler yapabiliriz, nasıl kafa yorarız onun çalışmasını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi'yi çok iyi bildiğimi vurgulamak istiyorum”

Güder, Battalgazi'de hangi sokağın ne gibi eksiği olduğu konusu üzerinde çalıştıklarını ve hizmet esaslarını halkın düşüncelerini de alarak belirleyeceklerini de kaydederek, “Başkan işin organizatörüdür. Orada 30 tane belediye meclis üyemiz olacak. Hizmet etmek isteyen, faydalı olacağına inandığımız kişileri meclis üyesi olarak görmek isteriz elbette. Bunun çalışmasını da yürütüyoruz. STK'larımızla görüş alışverişinde bulunduk. Onlarda bize önerecekleri çalışmaları yapıyorlar. Öncellikle şunu söyleyeyim, kendimize güveniyoruz, Battalgazi halkına güveniyoruz, teşkilatımıza güveniyoruz ve Battalgazi'yi çok iyi bildiğimi vurgulamak istiyorum. 1826 sokağımızın bulunduğu Battalgazi'de hangi sokağın ne gibi eksikleri var, neler yapılması gerek onların raporlarını hazırlıyoruz. Bunu hazırlarken Battalgazi halkının da görüşlerini alacağız” ifadelerini kullandı.

“İnsanların gönüllerine girdiğinizde çok kolay çıkarılamazsınız”

Güder, göreve seçilmesi halinde nasıl bir başkan olacağına dair ise, “16 yıldır AK Parti'nin İçerisindeyim. Siyasetin toplumumuza neler kazandırdığını görmüş olduk. Bunun farkında olarak gelmiş olduğumuz noktada amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi insana dokunma, gönüllere girebilme, insan odaklı siyaset yapabilme. Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gönül belediyeciliği anlayışından hareketle İnsanların gönüllerine girdiğinizde çok kolay çıkarılamazsınız. Bunun en güzel örneği Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnsanların gönlünde yer edinmiş bir başkanımız var. Ben de, yönetici arkadaşlarım da aynı yolu izleyerek, inşallah Battalgazili hemşehrilerimizin gönlüne gireceğiz. Biz siyaseti halkla bütünleştirmişiz bir anlayışın partisiyiz. Vatandaşla bütünleşmişiz, ayrılmamız söz konusu olamaz. Siz millete sırtınızı dayarsanız, milletle iç içe olursanız bu millet sizi takdir eder” diye konuştu.