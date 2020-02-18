AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Erdem'e emanet

Erdem, kendisine bu görevi layık gören genel merkez yetkililerini ve partisinin tüm kademesinde bulunan partililerine teşekkür ederek, bu görevi layığı ile yerine getirmenin gayretinde olacağını ifade etti.

Erdem, yönetim kurulunun belirlenmesi sürecine değinerek, "Yönetim kurulunda görev almak isteyen arkadaşlar için birer form hazırladık. Genç kardeşlerimiz bu formu doldurarak müracaatlarını yapacaklar. Bu manada daha önce partimizde görev alan bütün arkadaşlarımızla istişare içinde olacağız. Yönetim kurulu için müracaatlarımızı alacağız, il ve genel merkezimizin de koordinasyonuyla, son olarak genel merkezimizin onayıyla yönetimimiz belirlenmiş olacak" diye konuştu.

AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Sürmeli'nin kendi isteğiyle işlerinden dolayı görevden ayrıldığı kaydedildi.