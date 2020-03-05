AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Yönetimi belli oldu

Konuyla ilgi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdem, “Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Gençlik Kolları Başkanlığı görevine, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Ahmet Büyükgümüş´ün tensibleriyle atandım. Bu süre içerisinde bana destek olan başta İl Başkanımız İhsan Koca, İlçe Başkanımız Basri Kahveci ve İl Gençlik Kolları Başkanımız Ömer Akın olmak üzere diğer tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim Listesini oluştururken çeşitli istişareler yaptıklarının altını çizen Erdem, “Görevi devraldıktan hemen sonra zaman kaybetmeden çalışmalarımıza başlayarak, yönetimimizi oluşturmaya başladık. Birlikte çalışacağımız dava arkadaşlarımızı seçerken parti binamızda genç kardeşlerimizle tek tek görüşüp istişarelerde bulunarak Battalgazi'mize hizmet edecek genç kadroları oluşturmaya, şekillendirmeye başladık. Siyasi büyüklerimizden fikirler de alarak yönetim listemizi oluşturduk." dedi.

Erdem başkanlığındaki Gençlik Kolları Yönetim Kurulu listesi ise şu şekilde:

“Yusuf İşleyen, Enes Koçer, Serdar Şireci, Yasir Keskin, Tuba Öge, Enes Uzunay, Mehmet Özkan, Emrah Özkoca, Abuzer Akçay, Furkan Toksöz, Eda Baltacı, Emre Kaplan, Muhammed Kahveci, Burak Dönmez Caner Sakmak, Emine Yerlikaya, Miraç Alan, Fetih Boztaş, Aslı Dönmez, Murat Akdağ, Recep Tayyip Çelik, Ümit Sarıcı, Furkan Altınay, Sefa Demez, Ebru Akkuş, Mehmet Seçen, Mustafa Horoz, Mehmet Toğrulca, Selim Baltacı, Taha Yazıcı, Nihat Akdağ, Nazlı Koçhan, Halit Solhan, Nihat Şireci, Abuzer Çolak, Hakan Boztepe, Berivan Aktepe, Serap Akar, Ramazan Erdem, Berkan Karatepe, Çağatay Büyük, Ömer Faruk Zafer”