AK Parti “ Daraltılmış İl Danışma Meclisi” toplantısı yapıldı

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya AKP İl Başkanı İhsan Koca yönetti. Toplantıda bir araya gelen teşkilat mensupları istişare ve değerlendirmelerde bulundu. AK Parti İl Başkanı İhsan Koca'nın selamlama konuşmasının ardından başlayan toplantıda, AK Parti'nin 20 yıldır yapmış olduğu hizmetler ve 2023 seçimi konuşuldu.

AK Parti'nin Malatya'ya 20 yıldır önemli yatırımlar kazandırdıklarını ve şehrin her bölgesinde yatırımları olduğunu belirten Malatya Milletvekili MKYK üyesi Öznur Çalık, “ 20 yıldır Malatya'ya çok önemli yatırımlar kazandırdık. Bu kazandırdığımız yatırımların bir önceki rakamlarla 35 milyar. Malatya'nın her karesine AK Parti aile fertleri olarak, her gittiğimiz noktada anlatacağınız yatırımlarımız var. Yüzümüzün akı yatırımlarımız var. Cumhurbaşkanımız en büyük bütçeyi eğitime ayırdık dedi ve Malatya'da bundan nasibini aldı. Mahmut Özer bakanımızın Milli Eğitim'e uyguladığı yeni bir politika var. Çok doğru ve isabetli. Temelden alacağız çocukları ve bütün çocuklarımızın anaokulu eğitimi almasını sağlayacağız. Milli Eğitim Bakanımız Malatya'ya tam 1 milyar 547 milyonluk 2022 yatırım sözü verdi. Malatya'mıza ve ilçelerime hayırlı olsun” dedi.

“ Biz istiyoruz ki bu milletin sözü olsun vesayet odaklarının sözü olmasın”

AK Parti Malatya Milletvekili MKYK üyesi Bülent Tüfenkci ise AK Parti'nin 20 yılda her alanda Türkiye'yi büyüttüğüne değinerek 2023 seçimine vurgu yaptı. Tüfenkci, “ Biz yaptıklarımızla, eserlerimizle övünüyoruz. Dün eserlerimizle övündük, bugün eserlerimizle, hizmetimizle övünüyoruz. Yarın da eserlerimizle hizmetlerimizle övüneceğiz. Biz 20 yılda her alanda Türkiye'yi büyüttük. Şimdi önümüzde 2023 var her seçim önemliydi. Ama 100'üncü yılda 2023 yol ayrımı ve bu yol ayrımında bizim mücadelemiz Türkiye'ye kazandırdıklarımızı kazanımlarımızı geriye götürmeme mücadelesidir. Biz istiyoruz ki bu milletin sözü olsun vesayet odaklarının sözü olmasın” şeklinde konuştu.

2023 seçimlerine tüm teşkilat olarak hazır olduklarını belirten Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise “ Bugün seçimlere 1 yıla yakın süreç kaldı. Malatya teşkilatı gençliğiyle, kadınıyla, il ve ilçe yönetimleriyle, belediye başkanları bütün ana kademeleriyle beraber hepsi hazır durumda. 2023 seçimlerine teşkilatlar olarak hazır bir şekilde bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu hizmet ve eser siyasetiyle 20 yıldır ülkeyi nerden nereye geldiğini çok iyi biliyorum. Bu millet 15 seçimde Cumhurbaşkanımızın arkasında durdu. Bundan sonrada duracağından eminim” diye konuştu.

Türkiye'nin tüm dünya tarafından takdir edildiğini ve büyümeye devam ettiği hakkında bilgi veren Milletvekili Ahmet Çakır, “ Türkiye'nin geldiği noktaya bakıldığı zaman bugün özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin aldığı pozisyonu tüm dünya tarafından takdir edildiğini görüyoruz. Türkiye yoluna devam ediyor. Büyümesine, ekonomisini büyütmesine devam ediyor. Bir ekonomik hareketlenme, enflasyon var bu hepimizi rahatsız ediyor. Ama çok iyi gelişmelerde var. Rusya'dan kaçan birçok yatırımcının, birçok sermayeyi Türkiye'ye geleceğini görüyoruz. Türkiye'de çalışmalar yapıldığını görüyoruz” diye konuştu.