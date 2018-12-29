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AK Parti Doğanşehir teşkilatından, Başkan Gürkan'a ziyaret

AK Parti Doğanşehir İlçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve mahalle başkanları AK Parti’nin Malatya Büyükşehir Belediyesine aday gösterilen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

AK Parti Doğanşehir İlçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve mahalle başkanları AK Parti'nin Malatya Büyükşehir Belediyesine aday gösterilen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Meclis salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan AK Parti Doğanşehir Kadın Kolları Başkanı Gülşah Sağlam, Gürkan'a başarılar dileyerek Malatya'da rekor bir oyla AK Parti'nin galip gelmesi için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi. Kadın kolları olarak gönüllülük esasına göre her gün seçim olacakmış gibi çalıştıklarını belirten Sağlam, “Biz Doğanşehir AK Kadınları olarak parti siyasetini bir kenara bırakarak kadınlarımızın toplumun mihenk taşı olduğu inancıyla onların gönüllerini feth etmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile siyaset adamlığından öte gönül insanı olarak takdire şayan duruşunuzu destekliyor ve her zaman yanınızda olduğumuzu belirtiyoruz Çıktığınız bu yolun hayırlara vesile olmasını ve yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz" şeklinde konuştu.


AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Halkın gönlüne girmek, halkın teveccühünü kazanmak son derece önemlidir. Halkın teveccühü olmasaydı, ben bu gün burada olmazdım. Sayın gençlik kolları başkanımın ve kadın kollarımızın bana verdikleri desteği biliyorum. Bu vesile ile sizler için elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım diyorum” diye konuştu.

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