AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Malatya'da partililere seslendi

AK Parti Malatya İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Türkiye her gün bir takım yeni meydan okumalarla karşı karşıya kalıyor” dedi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İl Danışma Toplantısına AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Başkanı İhsan Koca, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Programda partililere seslenen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin son derece zor bir süreçten geçtiğini dile getirerek, “Türkiye her gün bir takım yeni meydan okumalarla karşı karşıya kalıyor. Bir taraftan Barış Pınarı Operasyonuyla birlikte hemen güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletini elimine ediyoruz, diğer taraftan Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve petrol arama faaliyetleri dolayısıyla el aleme laf anlatmak, duruşumuzu net bir şekilde ortaya koymak durumunda kalıyoruz, diğer taraftan her gün S-400'ler meselesi üzerinden Türkiye'ye karşı bir siyasi gündem oluşturmak isteyenlere karşı tavrımızı ortaya koyuyoruz. Ya da F-35 meselesi ya da bir başka yerden bir başka ülkeden sözde Ermeni soykırım meselesiyle ilgili parlamentolarına taşıdıkları siyasi gündemlerle muhatap oluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin bütün meydan okumalara karşı dimdik ayakta durduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bizim en büyük gücümüz bu süreçte Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mükemmel bir liderliğin ortaya konulması ve aynı zamanda her yerde aynı tezin ve sözün güçlü bir şekilde muhataplarımızla paylaşılmasıdır. Ruslarla konuşuyoruz, görüyorsunuz onlara da aynı şeyi söylüyoruz. Amerikalılarla konuşuyoruz, onlara da aynı şeyi söylüyoruz. Avrupalılarla konuşuyoruz, onlara da tezlerimizi anlatıyoruz. Özel toplantılarda Cumhurbaşkanımız masada ne konuşuyorsa, onu meydanlarda da, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da konuşuyor. Birisine başka ötekine başka bir şey demiyoruz. Bizim derdimiz, hedefimiz bellidir. Emperyalistlerin hallaç pamuğu gibi dağıttığı bu coğrafyanın yeniden birliğini, dirliğini sağlamak için mücadele ediyoruz. Bir asır evvel Osmanlı Cihan Devletini paramparça ederek, bölüp, parçalayanların bir asır sonra bu oyunun ikinci perdesine müsaade etmeyeceğimizi söylüyor ve bunun için mücadele ediyoruz."

Oynanan büyük oyunu gördüklerini belirten Kurtulmuş, “Oyun sadece FETÖ, PYD/PKK meselesi değildir. Büyük oyun; bu coğrafyada bir asır evvel sınırlarını böldükleri halkların bu sefer gönüllerini ve zihinlerini bölmek oyunudur. Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Arap'a, Arap'ı Acem'e, Sünni'yi Şii'ye, Şii'yi Sünni'ye düşman etme oyunudur. Oyun, bu coğrafyanın asırlardır emdikleri kanını, iliğini tamamıyla emerek, emperyalist güçlerini besleme oyunudur. Bu oyuna karşı çıkıyoruz. Bu oyunu bozuyoruz. Allah'ın izniyle, sizlerin gayretiyle bu oyunu bozmaya devam edeceğiz ve biz bu milletin oyununu oynayarak inşallah daha ileriye gideceğiz. Su uyur düşman uyumaz. Bu coğrafyayı bölüp parçalamak isteyenler, şimdilik bunu uygulayamayacaklarını öğrendiler. Türkiye'nin gücü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, milletin yekvücut duruşu karşısında başarılı olamayacaklarını gördüler. Tekrar temcit pilavı gibi bu projeyi önümüzde getirecekler” ifadelerine yer verdi.

Barış Pınarı Harekatı'nda askeri olarak başarılı olmanın yanı sıra istihbarat ve diplomasi ile de dünya kamuoyunu bilgilendirdiklerini belirten Kurtulmuş, “Şimdi işin beşinci aşamasındayız, bu da siyasi alan. Siyasi alanda da bu bölge halklarının kardeşliğini, birliğini, bütünlüğünü artıracağız. İşte AK Parti'nin ak kadrolarına düşen en büyük görevlerinden bir tanesi de burası. Biz sadece Türkiye'nin değil, Türkiye başta olmak üzere bu coğrafyanın birliğinin, dirliğinin, kardeşliğinin adresiyiz” şeklinde konuştu.

Kimseden emir almayacakları gibi kimseye de emir verme telaşında asla olmadıklarını belirten Kurtulmuş, “İşte görüyorsunuz, DEAŞ diyorlar, PYD diyorlar, dedikleri aslında ne biliyor musunuz? Hem bölge halklarını birbirine düşman etmek, hem de 3-5 varil petrol peşinde koşmak. Biz sizi tanırız, Afrika'dan tanırız, Asya'dan tanırız, Anadolu gelip işgal etmeye kalktığınız günlerden tanırız ama siz de bizi Anadolu destanından tanırsınız, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nden tanırsınız” dedi.

Türkiye üzerinde emelleri olanların bundan sonra da durmayacağını kaydeden Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Geçmiş dönemde bir takım terör örgütlerini kullandılar. Vakti zamanı geldiğinde çöp tenekesine atarlar, aynı ASALA'yı attıkları gibi. Şimdi bakmayın PKK, YPG dediklerine, PKK'yı da, YPG'yi de, PYD'yi de bir çöplüğe atacaklar. DEAŞ'ı kuran kim, silahları veren kim? DEAŞ üzerinde Orta Doğu'nun demografisini değiştiren kim, onları da çöp tenekesine atacaklar. FETÖ'yü siz de göreceksiniz, isminin dahi unutulduğu günler gelecek. Çünkü FETÖ'yü, bu maçayı kullananlar, o mendili kullanıp kenara atacaklar. Bundan sonra da üzerimizde bizi meşgul etmeye çalışacaklar. Onun için uyanık olacağız, birliğimizi ve dirliğimizi koruyacağız.”