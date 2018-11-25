AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Malatya'da

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “81 ilin eğitimine yönelik bölge toplantılarımızdan biri de Malatya'mızda gerçekleştirildi. Bugün son günüydü. Malatya Sivil Toplum Örgütlerinin toplantısında bir araya geldiler. Onların bire bir düşüncelerini paylaşma imkanı buldular. Sivil Toplum Örgütlerimizin böyle bir ortamda bulunmaları sorunlarını, taleplerini ilk ağızdan başkanımıza da iletmesine vesile oldu bu toplantı. Ben kendilerine hem Malatya ya teşriflerine ve böyle programı yaptıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrada Başkanımızın başkanlığında insan hakları birimimizde Malatyamıza faydalı çalışmalarını el birliği ile devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise “Başkanımızın söylediği İnsan Hakları olarak planladığımız Doğu Anadolu bölgesi eğitim teşkilat içi eğitimi için Malatyadayız. 11 farklı ilde ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları insan hakları başkanlarımızı cuma günü Malatya'da topladık. Bugün de eğitimimiz devam ediyor. Ondan sonra herkes illerine dönecek. Amacımız insan hakları noktasında teşkilatlarımızdaki farkındalığı attırabilmek insan hakları noktasında önümüzdeki süreçte vizyonumuz ile çalışmalar yapabilmek ve illerimizdeki bölgelerimizdeki sıkıntılar ve sorunlarla ilgili çözümleri de yerinde görüp edinebilmek için aynı zamanda sivil toplum örgütleri ile istişare toplantısı yapmak ve onu da gerçekleştirdik. Başarılı bir eğitimi tamamlamak üzereler” diye konuştu.