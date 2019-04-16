AK Parti heyetinden Başkan Çınar'a ziyaret

AK Parti Malatya İl Teşkilatı, milletvekilleri ile birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret ederek yeni dönem de görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerimde teşkilat olarak çok yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini belirterek “Yeşilyurt'ta gitmediğimiz mahalle, kapısını çalmadığımız ev, elini sıkmadığımız tek bir hemşehrimiz bırakmadık. Seçimlerin sonucunda kıymetli hemşehrilerimizin teveccühü ve destekleriyle büyük bir oy farkıyla Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilmenin yanı sıra AK Partinin oylarını yükseltmenin onurunu yaşıyoruz” dedi.

Yeni dönemde de Yeşilyurt'u büyütmek adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Çınar, “Kadim bir medeniyet kültürüne sahip, her alanda büyüyen Yeşilyurt'a katma değer katacak yeni yatırımlarımızı bu dönemde hayata geçirip, geleceğe daha mutlu ve güzel, modern, yaşam düzeyi daha yüksek bir Yeşilyurt emanet etmeyi hedefliyoruz. Bizler gerek milletvekillerimiz, gerekse de il ve ilçe teşkilatımızla birlikte çok uyumlu, verimli ve güzel çalışmaların altına imza attık. İnşallah yeni dönemde de bu güzel birlikteliği devam ettirip ülkemize, kentimize ve ilçemize daha güzel yatırımların gelmesi için çaba sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönemde çok güzel hizmetler yapacağına inandıklarını ifade ederek, “Oldukça yoğun geçen seçim döneminden sonra bütün yorgunluğumuzu unutturan güzel bir oy oranıyla belediye başkanlığına seçilmeleri bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Başkanımız ve ekibi vatandaşlarımızın bu teveccühüne layık olacak güzel hizmetlerde bulunacaklarına inanıyorum.” dedi.

AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı'da, Başkan Çınar'a yeni görevinde başarılar dileyerek “ Kıymetli Başkanımız gerek daha önceki görevlerinde edindiği tecrübesi gerekse de Yüksek İnşaat Mühendisi olması münasebetiyle bu işin ehli olan bir Belediye Başkanımızdır. Malatya'nın en hızlı gelişen bölgesi olan Yeşilyurt, yoğun göç almasına rağmen geride bıraktığımız dönemde ki gerek alt ve üst yapı gerekse de sosyal ve kültürel belediyecilik alanında ki güzel hizmetler neticesinde gelişimini her geçen gün sürdürmektedir. Bundan sonra ki süreçte bu bölgemiz gelişim sürecini devam ettirecektir. Bugüne kadar ki başarılı hizmetler neticesinde Yeşilyurt'ta ikamet eden kıymetli hemşehrilerimiz seçimlerde büyük bir teveccüh göstererek büyük bir oy oranıyla Mehmet Çınar Başkanımızı Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçtiler. Gerek biz Milletvekilleri olarak gerekse de İl ve İlçe Teşkilatımızla birlikte Sayın Başkanımızın her zaman yanında ve destekçisi olacağız” diye konuştu.

Yeşilyurt'un yeni dönemde hayata geçecek yatırımlarla Türkiye'de sayılı ilçeler arasında yer alacağını dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “ 31 Mart seçimlerinde AK Partimize ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Çınar'a verdikleri desteklerden dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt'un son yıllarda hızla geliştiğini, modernleştiğini ve kalkındığını görmekteyiz. Belediyecilik hizmetlerinin kentin gelişiminde çok büyük etken olduğunu biliyoruz. Yeşilyurt Belediyemizin son yıllarda yapmış olduğu çok güzel hizmetler ve çalışmalarla birlikte yeni dönemde de bu bölgemiz daha fazla gelişip, büyüyecektir. Belediye Başkanımızın tecrübesi ve deneyimleriyle birlikte daha güzel hizmetlerle Yeşilyurt, Türkiye'de sayılı ilçelerden biri haline geleceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Mehmet Çınar'a yeni görevinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de Türkiye geneline baktıklarında Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin yerelde oylarını artırdığını dile getirerek “Malatya'da Büyükşehrimiz başta olmak üzere Yeşilyurt'umuzda ve Battalgazi'mizde çok ciddi oy alarak Belediye Başkan Adaylarımız göreve seçildiler. Mehmet Çınar Başkanımızı Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçen tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.Yeşilyurt bizim büyüyen bir sevdamız, gelişen yüzümüzdür.İnşallah Malatya'nın parlayan yüzü olacaktır.Başkanımız inşallah kadim Yeşilyurt'umuzu, Barguzu'muzu, Şahnahanı'mızı, Topsöğüdümüzü, Gündüzbey'imizi, Yakınca'mızı ve tüm yerleşim alanlarımızı bir bütün olarak ve her birinin geleneklerini de dikkate alarak Yeşilyurt kimliğine yakışan güzel hizmetlerini sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. “ dedi.

Ziyaret, Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.