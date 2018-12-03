AK Parti heyetinden Gürkan'a ziyaret

AK Parti Malatya milletvekilleri ve parti il teşkilatı, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti MKYK Üyeleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve parti yöneticileri ile birlikte AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir süre sohbet etti. Burada konuşan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “İnşallah Battalgazi'miz de yaptıkları güzel hizmetleri, Büyükşehir Belediye başkanı olarak da nasip olur. Seçildiğinde Malatya'mıza da Büyükşehir Belediye başkanımız olarak güzel hizmetlere dönüştüreceğine, faydalı hizmetler gerçekleştireceğine inanıyoruz. Malatya'mıza hizmet anlamında da tüm parti teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle birlikte güzel bir çalışma ile Malatyalı hemşehrilerimize hizmet etme gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmeye geldik. Ben kendilerine hayırlı olsun diyorum. Başarılı hizmetler diliyorum” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız belli oldu. Selahattin Gürkan başkanımızı, il başkanımız ve milletvekillerimiz ile birlikte hem başkanımıza hayırlı olsun demek, hem de bir ziyaret amaçlı buradayız. Gerçekten Malatya belediyecilik konusunda bakıldığı zaman Türkiye'de dikkat çeken, gelişen bir il. Hem sağlıklı kentleşmesi ile, hem sosyal ve kültürel bir belediyecilik ile dikkat çeken, öne çıkmış bir il. Büyükşehir sürecinden sonra da Malatya'nın kalkınması sadece merkez olarak düşünmemek gerekiyor. Bütün ilçeler ile birlikte bir kalkınma süreci başladı. Burada da tabi bir tecrübeli bir belediye başkanımızın göreve gelmesini bir hizmet yarışı olarak görüyoruz. Hem şu an görevi devam eden Hacı Uğur Polat başkanımızın bizden daha başarılı olduğuna inanmaktayız. Selahattin Başkanımızın da bu çıtayı yükselterek daha da güzel hizmetler yapacağına inanıyoruz. Bizler de tabi hedefimiz hep birlikte belediyelerimize, Malatya'mıza güzel hizmetler yapabilmek ve birlikte hizmet üretebilmek. Allah hayırlı uğurlu etsin. Birlik, beraberlik zamanı. İnşallah seçimlerde de kenetlenip en yüksek oyu Malatya'da ve ilçelerinde alacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, Gürkan'ın Battalgazi ilçesinde başarılı hizmetlere imza attığını belirterek, “Öncelikle Selahattin Gürkan başkanımın yeni dönemde Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterilmiş olmasından dolayı tebrik ediyorum. Nasip olursa Battalgazi'de yapmış olduğu hizmetlerin daha iyisini de daha büyük gayret ile Büyükşehir'de yapacağından hiç bir şüphemiz, kuşkumuz yoktur. Battalgazi'de önemli hizmetleri oldu. Gerçekten bölgede güzel yatırımlar oluştu. Büyükşehir ile birlikte iki tane metropol bölgemiz oluşmuştu. 24 Haziran seçimlerinden sonra Ahmet başkanımızın milletvekili olmasıyla birlikte Büyükşehir'de Hacı Uğur Polat belediye başkanımız emekler harcadı. Ve şimdi onun bırakacağı bayrağı inşallah daha ileriye taşıyacağından da şüphemiz yoktur. Selahattin Başkanıma ve ekibine de başarılar diliyorum. Bizlerde milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte elimizden gelen teşkilatlarımız ile birlikte tüm desteği vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti Malatya'da yeni bir tarih yazacak, yeni bir zafere koşacak” ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, “Türkiye bildiğiniz gibi önemli bir yerel seçim sürecinde. AK Parti olarak aday belirleme sürecini titizlikle götüren bizzat büyükşehirlerde ve il belediyelerinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın nezaret ettiği aday belirleme süreçleri kısmen açıklandı. Geri kalan illeri de önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacak. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayımızda ilk açıklanan iller arasında yer aldı. Battalgazi Belediyesi'nde başarı ile görev yapan ve memnuniyet oranlarını yükseklere çıkaran Selahattin Gürkan başkanımızı 31 Mart seçimlerinde inşallah yüksek bir oranla seçmiş olacağız. Böylelikle AK Parti belediyeciliğinin büyükşehirde hem devamını, hem de hizmet anlamında daha da üzerine koyarak hizmetlerimizi devam ettirmiş olacağız. Bunun üzerine görev daha da ağırlaştı. Şehrin altyapısı tamamlanmış ve üst yapısıyla birlikte insanların sokakta daha mutlu olduğu, köylerimizin, kırsalımızın artık bütün eksikliklerinin giderilebileceği bir dönemi de bu dönem inşallah hep beraber yaşamış oluruz. Çünkü biz Malatya'yı bir bütün olarak görüyoruz. Kalkınmasını tamamlayan, rekabetini tamamlayan ve rekabet edebilen bir il olmasını istiyoruz. İnşallah israf değil, kaynak üreten bir belediyeyi, bu kaynakları şehrin istihdamlarına yönelik bir belediyeyi, kimlikli bir belediyeyi, kültürel alt yapısını tamamlayan ve bunu Malatya'nın geleneği ve kültür ile buluşturan bir belediyeyi inşallah 31 Mart seçimlerinde de sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Son olarak söz alan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kendisine duyulan güvene layık olmaya çalışacağını ifade ederek, “Önümüzde bir süreç var. AK Parti, erdemler hareketidir, bayrak yarışıdır. Alınan görevi bir üst versiyona nasıl çıkarılır onun gayret ve çabası içerisinde olma anlayışıdır. Cumhurbaşkanımızın 24 Kasım da Haliç Kongre Merkezi'nde 40 il belediyesini açıklarken, bunlardan 14'ü büyükşehir belediyesi idi ve Malatya'da o 14 büyükşehir belediyesi içindeydi. Burada Cumhurbaşkanımız şunu ifade ettiler. Gönül belediyeciliği anlayışının bütün Türkiye'ye teşmil edilip, hakim kılınması noktasında belediye başkan adaylarına gerekli telkinlerde bulundular. Kendileri 1994'de İstanbul'a geldiğinde çöp yığını ve suları akmayan, hakikaten yaşanmaz bir şehir içerinde olan İstanbul'u, bugün hakikaten dünyanın en çağdaş, modern bir metropol şehrine büründürülmesinin temelleri de 1994 yılında attı. Diğer taraftan da çok güzel bir ifade kullandı. ‘Belediye başkanları sadece seçildiği dönem ile kendilerini sınırlandırmasınlar. Geçmiş yüzyılların, bin yılların belediye başkanı olma noktasındaki felsefi düşüncelerini ve gelecekteki yüzyıllardaki hizmetlerle anılması noktasındaki vizyon içerisinde çalışmalarını arzu ediyoruz' dedi. Hedef olarak da toplumun yüzde yüz kesiminin hepsinin bu hizmet dairesine alınması noktasında bir hedef belirledi. Biz Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu hedefler çerçevesinde, başta Cumhurbaşkanımızın, parti teşkilatımızın, genel merkezimizin, milletvekillerimizin ve halkımızın güvenine layık olmaya çalışacağız. Halkımızın hakikaten bize gösterdikleri teveccühü de burada takdirle ve şükranla ifade etmek istiyorum. Toplumumuza çıkmış olduğumuz bu kutlu görevde inşallah Cenabı Allah onlara bizi mahcup etmesin. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz bunu bir üst versiyona nasıl taşırız, onun gayreti içerisinde olacağız. Şimdiye kadar bu şehirde belediye başkanlığı yapmış herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.