AK Parti heyetinden Osman Güder'e ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, beraberinde parti yönetimi ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hepinizin malumu 13 Ocak'ta adaylığımız belirlendikten sonra teşkilatlarımızla beraber sahada çalışmalarımıza başladık. Ve şükürler olsun 31 Mart akşamı Battalgazi'mizde yüzde 70”in üzerinde bir oy oranı ile Battalgazi'mize belediye başkanı olarak seçildik.Bu süreçte emeği geçen başta İl Başkanım olmak üzere Sayın vekillerime, il teşkilatıma, ilçe teşkilatımın hepsine teşekkür ediyorum.İnşallah önümüzdeki 5 yıl zaman zarfında, özelde Battalgazi'mize faydalı olma adına, genelde de Malatya'ya hizmet etme adına gece gündüz demeden ekibimizle çalışmalarımızı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, Başkan Güder'in rekor bir oyla belediye başkanı seçildiğine dikkat çekerek, “Milletvekillerimiz ile il başkan yardımcılarımızla, il yönetim kurulu üyelerimiz ile ve kadın ve gençlik kurulu başkanımızla, Başkanıma bu dönemde başarı dileklerimizi ve yanında olduğumuzu, icraatlarında, hizmetlerinde yanında olduğumuzu ifade etmek üzere geldik. Kendisi hemşehrilerimizin büyük teveccühü ile Malatya'da rekor bir oyla belediye başkanı seçildi. İnşallah bu rekor oya layık hizmetlerle Battalgazi'mizi, Malatya'mıza ve Türkiye'mize yakışır örnek ilçelerden biri haline getireceğine inanıyoruz. Başarılı hizmetlerde Allah yardımcısı olsun diyoruz. İnşallah hep beraber bizde teşkilat olarak yanında olarak, hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz, güveniyoruz. Allah yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, Başkan Güder'in önemli hizmetlere imza atacağına inandığını belirterek, “AK Parti'nin kuruluşundan beri birlikte yol yürüdüğümüz ve AK Parti'ye ve Malatya'ya, bu davaya çokça hizmeti geçen, elinden geldiği kadar samimi bir şekilde gayret gösteren bir kardeşimizin bugün Malatya'nın önemli ilçelerinin birisi olan Battalgazi'mizin sorumluluğunu alması, Şehr-ül Emini olması gerçekten bizleri bir teşkilat mensubu olarak ve milletvekili olarak çok sevindirdi. Rabbim başarılı kılsın, hayırlı etsin inşallah. Battalgazi, özellikle dezavantajlı grupların daha fazla yaşadığı ve gelişmesi noktasında gerçekten çok emek verilmesi gereken bir ilçemiz. Bir önceki Belediye Başkanımız biliyorsunuz ki Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu. İnşallah birlikte çalışarak Battalgazi'mizin her bir mahallesine hizmetlerini götürecekler. Bu arada Battalgazi'yi büyütme ve geliştirme noktasında özellikle değiştirilme ve dönüştürülme noktasında da birlikte, hep beraber teşkilatlarımız ile birlikte gayret göstereceğiz. Ve bu gayret neticesinde de Battalgazi'miz çok daha farklı yerlerde, noktalarda olacağına inanıyorum” diyerek, başarı temennisinde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, Başkan Güder'in Battalgazi ilçesine önemli hizmetler yapacağına inandığını kaydederek, “Battalgazi'miz, Malatya'mızın iki merkez ilçemizden bir tanesi. Hem ticaret merkezi olması, günlük yaşamın Battalgazi ilçemizde olması ve tarihi eserleri ile, üniversiteler ile Battalgazi gerçekten bakıldığı zaman sayılı ilçelerimizden bir tanesi. Osman Güder Başkanımıza gösterilen teveccüh de ayrıca takdir edilmesi gereken bir konu. Dolayısıyla ilçelerimiz içinde de en yüksek oyu alan ilçelerimizden bir tanesi. Buda son derece bizim için sevindirici. Öncelikle bu desteği veren Battalgazili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Osman başkanımızın da gerçekten siyasetin içinde olması, siyaseti ve yatırımları yakından takip ediyor olmasını da bir avantaj olarak görüyorum. Ben Malatya'nın gelişmesinde, Malatya'nın daha sağlıklı bir kent olmasında, yaşanabilir bir şehir olmasında başkanımızın yapacağı hizmetlerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Başkanımızın da tecrübesi ile inşallah Battalgazi'nin ve Yeşilyurt ilçemizin gelişmesi, Malatya'nın gelişmesi, ilçelerin tümüyle gelişmesine vesile olacak. Büyükşehir ile birlikte inşallah güzel hizmetler yapmak nasip olur” dedi.

Son olarak konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Partimizin kurucularından ve bugüne kadar çeşitli kademelerde bulunmuş, emeği olan ve bölgesini de çok iyi tanıyan, Malatya'mızı çok tanıyan, her karış toprağında teşkilat olarak emeği olan Osman Başkanımıza ve ekibine hayırlı olsun ziyareti için buradayız. Osman Başkanım, ilçe başkanlığı ile birlikte yapmış olduğu çalışmalar ile bölgenin tamamına hakim olan bir kardeşimiz. Bugün burada, bu bölgede, bu kadar yüksek oy alabilmişsek, önceden yapmış olduğu çalışmaların emeği var. Karşılığı da çok kıymetli hemşehrilerimizin teveccühü ile Malatya'da en yüksek oyu aldığı ilçemiz konumunda. Önümüzdeki 5 yıllık yerel yönetimler döneminde, kıymetli Başkanımız burada geciktirilmiş, aksaklığı olan, hızlandırılması gereken bütün konuları ele alarak, inşallah bölgemizin kalkınması için, yerel çalışmalardaki gayretlerini artırarak hizmet etmesi için emek verecek. Bu anlamda hiç bir şüphemiz yok” diye konuştu.