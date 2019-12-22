AK Parti isti?are kamp? d?zenlendi

AK Parti Malatya ?l Ba?kan? ?hsan Koca ba?kanl???nda d?zenlenen Ye?ilyurt il?esi belediye meclis ?yeleri isti?are kamp?na, Ye?ilyurt Belediye Ba?kan? Mehmet ??nar, AK Parti Ye?ilyurt il?e Ba?kan? Muhammet Yal??nkaya ve Ye?ilyurt Belediyesi meclis ?yeleri kat?ld?.

Adalet ve Kalk?nma Partisi (AK Parti) Malatya ?l Ba?kan? ?hsan Koca, belediye meclis ?yeleri isti?are kamp?nda yapt??? konu?mada, her zaman se?im olacakm?? gibi ?al??ma yapt?klar?n? ifade edip, ?Biz parti olarak se?imden se?ime de?il, her zaman durmak yok yola devam d?sturu ile ?al???yoruz? ifadelerini kulland?.

Kimseyle polemi?e girmeden ?al??malar? s?rd?rd?klerini ve hizmete devam edeceklerini vurgulayan ?hsan Koca, AK Parti olarak 17 y?ll?k iktidarlar? d?neminde herkese ve her kesime ayn? mesafede hizmetlerin g?t?r?ld???n? kaydetti.

Koca, belediye meclis ?yelerini de dinleyerek, iletilen sorun ve ?nerileri tek tek not ald?.