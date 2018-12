AK Parti Kadın Kolları Başkanı Oğuzhan, Başkan Gürkan'ı ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret eden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, “Allah'ın izniyle oylarımızı en üst seviyeye taşıyacağız” dedi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek, istişarede bulundu.

Burada konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Gürkan'ın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek “Zaten Selahattin Başkanımın Battalgazi Belediye Başkanlığı sürecinde de bizlere her daim kollayıcı, koruyucu bir tavır ile yaklaştı. Tüm programlarımıza katılmaya çalıştı. Kendisine bu nokta da teşekkür ediyoruz. İnşallah seçim sürecinde de bizler Selahattin başkanımla beraber bu işi göğüsleyeceğiz. Allah'ın izniyle oylarımızı en üst seviyeye taşıyacağız. Bizleri kabul ettikleri için Selahattin başkanıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan ise “Bizler AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduktan sonra ve adaylık süreci boyunca gerek ana kademe olsun, gerek kadın kollarımız olsun, gerek gençlik kolları olsun, gerek ilçe teşkilatlarımız olsun, onların çok yakın ilgi ve alakalarını gördük. Özellikle temayül yoklamalarında da kadın kollarımızın çok büyük emeklerine şahit oldum. Partimiz açısından çok önemli mesafeler kat ettiler. Toplumun her kesimine el uzatmaya çalıştılar. Garip gürabanın dertlerini, sıkıntılarını dinleyerek bunlara çözüm bulma konusunda büyük gayret gösterdiler. Önümüzdeki süreçte de kendileriyle birlikte çalışacağız. Ben başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Seçimlerde rekor kıracaklarına ve herkesin teveccühünü kazanacaklarına inançlarının tam olduğunu da dile getiren Gürkan, “Bu anlamda her eli sıkmak, her evin kapısını çalmak, her dertlinin derdini dinlemek ve herkesime ulaşmanın gayreti ve çabası içinde olacağız. Kadın kollarımız, ana kadememiz olsun, bizler olsun, gerek ilçe teşkilatlarımız olsun her kapıya gidip, her kişinin elini sıkma gayreti ve çabası içerisinde olacağız. İnşallah bu çalışmalarımızın da tüm Malatya'mıza, ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.