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AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanlığı'na Özhüsrev atandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya il Gençlik Kolları Başkanlığı’na Muhammed Sinan Özhüsrev atandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya il Gençlik Kolları Başkanlığı'na Muhammed Sinan Özhüsrev atandı.


AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca yaptığı açıklamada, İl Gençlik Kolları Başkanının değiştiğini bildirip, “Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atanan Muhammed Sinan Özhüsrev kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevi devreden Ömer Akın ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.


Görevi devreden Ömer Akın da, “2 yıldır gururla yürüttüğüm AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bugün bayrak değişimi yaşandı. Bayrağı devralan Muhammed Sinan Özhüsrev kardeşime görevinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar destek veren tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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