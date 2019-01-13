31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti Malatya ilçe belediye başkan adayları belli oldu.

AK Partinin Malatya'da merakla beklenen belediye başkan adayları açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Selahattin Gürkan olarak açıklanmasının ardından ilçe belediye başkanları da belli oldu. Buna göre Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Yeşilyurt adayı Mehmet Çınar, Akçadağ adayı Mustafa Kırteke, Yazıhan adayı Nevzat Öztürk, Darende adayı İsa Özkan, Arapgir adayı Rıza Murat Türksoy, Arguvan adayı Ahmet Eren, Doğanşehir adayı Vahap Küçük, Doğanyol adayı Hakan Bay, Hekimhan adayı MHP ile yapılan ittifakla Hacı Mustafa Arıkan, Kale adayı Murat Koca, Kuluncak adayı MHP ile yapılan ittifakla Erhan Cengiz ve Pütürge adayı Mikail Sülük oldu.

Yeni Kapalı Spor Salonunda yapılan Aday Tanıtım Toplantısına partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gürkan, Güder ve Çınar'a yoğun ilgi

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ve Yeşilyurt adayı Mehmet Çınar'ın yoğun ilgi gördüğü toplantıya, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, adayların Malatya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ederek, Türkiye'nin önemli bir viraja girdiğini söyledi.

Gürkan, gönül belediyeciliği yapacaklarını aktararak, “Malatyamızın değerlerine sahip çıkacağız, gönül alan bir belediye olacağız. Tüm kesimlerin başkanı olacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde Malatyamız büyük farkla Türkiye'de örnek olacak. Ben seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum ve aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah yerel seçimlerde cumhur ittifakı Malatyamızda tarih yazacak” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Her seçim bizim için bayram. İnşallah rekor Malatya'dan çıkacak. Bizim hedefimiz her zaman birincilik. 31 mart akşamı da bu coşkuyla kutlamış oluruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz bu bayrağı Hacı Uğur Polat kardeşimize teslim ettik. Başkanımız kısa süre içerisinde çok çalıştı, emek sarf etti, kendisine teşekkür ediyorum. Selahattin Başkanımız Malatya'yı tanıyan bir isim. Battalgazi'deki çalışmalarından sonra inşallah Malatya için çalışacak” ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da, “Tanıtım toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlçelerimize hizmet eden her bir kardeşimize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.