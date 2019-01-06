AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci:

Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'daki temasları kapsamında Malatya Eczacılar Odası ile Sosyal Hizmetler Rehabilitasyon ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Milletvekili Tüfenkci, temasları kapsamında ilk ziyaretini Malatya Eczacılar Odası'na gerçekleştirdi.

Malatya Eczacılar Odası'nın eczacıların sorunlarının çözümü için, sorunları hem meclise hem de Türkiye Eczacıları Birliği'ne iletme noktasında büyük gayretler gösterdiklerini ifade eden Tüfenkci, "Türkiye Eczacıları Birliği'nin önerisiyle yardımcı eczacılık uygulaması başlatıldı. Bunun fayda ve zararlarını da istişare edeceğiz. Yeni bir uygulama, bunun eczacılık sektörüne ve eczacı arkadaşlarımıza getirilerini, yeni mezun arkadaşlarımıza pratikte ne katkıları olur bunu da zaman içerisinde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tüfenkci, "Türkiye'nin ekonomik gelişmişlik düzeyine göre, özellikle Türkiye'de AK Parti'nin 16 yıllık iktidarında ilaçların ve ilaç sektörünün gelmiş olduğu noktaya baktığımızda vatandaşlarımızın ilaç ve eczaneye erişimi noktasında olumlu geri dönüşler var. Vatandaşlarımızın almış oldukları hizmetlerin kalitesi ile pratikliğinin artmasını bir anlamda eczacı arkadaşlarımızın da fedakar çalışmalarına borçluyuz. SSK ile devlet hastaneleri birleştiğinde artık SSK ve Bağ-Kur'luların eczanelerden ilaç temini noktasında başladığında, birçok eczacı arkadaşlarımızda bunun mümkün olmayacağı kanaati vardı ama bugün gelinen noktada, kurulan sistemler sayesinde mümkün olduğunu görebiliyoruz. Bizim, sistem açısından daha alacağımız çok yol var. Buralardan almış olduğumuz geri dönüşümlerle beraber sahanın olumlu veya olumsuz gördüklerini not ederek, hükumetimizle paylaşıp çözüm noktasında hep beraber irade ortaya koymuş olacağız” şeklinde konuştu.

Milletvekili Tüfenkci, daha sonra Sosyal Hizmetler Rehabilitasyon ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Yaşam merkezinde kalan vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, "Sosyal Hizmetler Rehabilitasyon ve Yaşam Merkezi, Malatya için önemli. 2017 yılında burası sessiz sedasız açıldı. Malatyalı hemşerilerimizin büyük bir kısmı da bundan habersizdir. Devletimizin, hükumetimizin, AK Parti iktidarlarının özellikle engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir yaşam sunma noktasındaki gayretleriyle, sosyal hizmetler bünyesinde birçok yerde gerek ruhsal gerek zihinsel engelli vatandaşlarımıza, özellikle küçük yaşta bakıma muhtaç olan çocuklarımıza ve yaşlılarımıza kadar geniş bir bakım imkanı sunuyor. Sosyal devletin nasıl olması gerektiği noktasında 16 yıllık AK Parti iktidarında kıyas kabul edilemeyecek hizmetler yapıldı. Devletin bütün imkanlarıyla vatandaşlarımıza engelsiz bir yaşam sürmesi adına sağlıklı imkanlar sunması önemli" ifadelerine yer verdi.

Tüfenkci, Sosyal Hizmetler Rehabilitasyon ve Yaşam Merkezi'nde bulunan beş evde 60 vatandaşa kalma imkanı sunulduğunu kaydederek, "Burada sadece Malatya'dan değil, Malatya dışından da vatandaşlarımız buradan istifade ediyorlar. Tam kapasite çalışıyor. Müdürümüze ve çalışanlara da teşekkür ediyorum. Bu iş, gönül ve sabır işi. Her arkadaşımızın sabır ve şefkati eksik etmemeleri çok çok önemli, bu sabır ve şefkati de gösterdiklerini biliyoruz" diye konuştu.