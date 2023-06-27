AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak'tan Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayram mesajı yayınladı.

Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Sevgiyi ve kardeşliği paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi en yoğun şekilde hissettiğimiz aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyor, Cenab-ı Hakk'tan başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinde yitirdikleri canların acısı sebebiyle Kurban Bayramı'nı buruk karşıladıklarını anlatan Milletvekili Ölmeztoprak, deprem vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.

Birlik ve beraberliğin, huzurun, yardımlaşmanın, kaynaşmanın en yoğun yaşandığı müstesna günlerden biri olan Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Millet olarak en önemli özelliklerimizden birisi de milli ve manevi değerlerimizin bizlere kazandırdığı birlik, beraberlik ve dayanışma ruhudur. 6 Şubat asrın felaketi sonrası ilk andan itibaren birlik ve beraberlik ruhu, şuru ve gayreti içerisinde olan aziz milletimiz ve devletimizin tüm organları dayanışmanın önemini tüm Dünya'ya göstermiştir. Bugün de Devletimiz ilgili kurumlarıyla, belediyelerimiz tüm kapasiteleriyle, STK'larımız tüm imkanlarıyla ve gönüllüleriyle sahadalar. Asrın felaketinin yaralarını devlet ve millet birlikteliğiyle el ele, omuz omuza vererek hep birlikte sarıyoruz. Bu bayramda da hep birlikte büyük bir dayanışma göstererek depremzede vatandaşlarımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Ölmeztoprak, “Bu vesile ile yaşadığımız deprem ve sel felaketlerinde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, inşallah huzur ve güven içerisinde geçireceğimiz Kurban Bayramı sürecinde görev yapacak olan tüm güvenlik güçlerimize, sağlık, itfaiye ve zabıta personellerimize görevlerinde kolaylıklar dilerken, bütün vatandaşlarımızın, tüm kamu çalışanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve basın mensuplarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, Kurban Bayramı'nın; ülkemiz, milletimiz ve tüm İslâm âlemi için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.