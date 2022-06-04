AK Parti Malatya'dan ‘Türkiye Çevre Haftası' açıklaması

Battalgazi Millet bahçesinde, AK Parti İl Başkan yardımcısı İsmail Hakkı Pekel tarafından yapılan açıklamada, “ 1-7 Haziran haftası Cumhurbaşkanı'mızın imzasıyla “Türkiye Çevre Haftası” olarak ilan edilmiştir. Bu sayede yalnız bir gün değil bir hafta boyunca tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz” dedi.

AK Parti olarak iktidara geldiklerin günden beri birçok çevre sorunlarına çözüm ürettiklerini belirten Pekel, “ AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde, çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık sıfır atık, sıfır atık maviyi, geleceğe nefesi, Millet Bahçelerini, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele ettiklerini ve 20 yılda birçok ağaçlandırma yaptıklarını ifade eden Pekel, “İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın olmazsa olmaz olarak gördüğü yenilenebilir enerjide % 54 kurulu güç seviyesine ulaştık, Avrupa'da 5. sıraya yükseldik. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1. dünyada 4. sıraya yerleştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına, 81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet Millet Bahçesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

Çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Pekel, “ Ülkemizde kesintisiz ulaşımı sağlamak, mesafeleri kısaltırken karbon salımını da azaltmak amacıyla kara, hava, demiryolu ve denizyolu altyapımızı güçlendirirken, sıfır emisyonlu aracımız, Türkiye'nin Otomobili TOGG'u da milletimize kazandırdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. Bizim için çevreci olmak, ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır. Bizim için çevreci olmak elektrikli aracımız TOGG'u üretmek, Türkiye'nin iddiasını dünyaya duyurmaktır. Bizim için çevreci olmak atıkların çöpe atılamayacak kadar kıymetli olduğunu bilip Sıfır Atık Projesi'ni hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak ülkemizi Yeşil Kalkınma Devrimi ile birlikte 2053 yılında Net Sıfır Emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmaktır. Evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Malatya il gençlik kolları mensubu gençler tarafından tabiat parkında vakit geçirenlere doğa dostu tohum kalemler dağıtılarak sokak hayvanlarımıza besleme yapılarak mama kabı dağıtımı gerçekleştirildi.