AK Parti Sıtmapınarı'nda seçim bürosunu açtı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Sıtmapınarı'nda seçim bürosu açıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seçim bürosu açılışına, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ile Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder ve AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca katıldı. Burada konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın" dedi. Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar ise 'hizmet, kültürel, sosyal ve çevreci belediyecilik' anlayışlarıyla hizmet ettiklerini belirterek, "Hizmet belediyeciliği, kültür belediyecilik, çevre belediyeciliği dedik ve sosyal belediyecilikte çıtaları yüksek tutarak, bölgemize kalkındırıp, geliştirdik. Türkiye'de artık marka ilçeler haline getirdik. Yeni dönemde de gönül belediyeciliği ile daha da güçlendirip ve güzelleştirerek, bölgemize daha büyük katkılar sunacağız" ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder de "Malatya'da açtığımız ikinci seçim büromuzun Sıtmapınarı'mıza, Malatya'mıza, Battalgazi'mize ve Yeşilyurt'umuza hayırlı olmasını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise şu ifadeleri kaydetti: "Seçim büromuzun Malatya'mıza, memleketimize, AK Parti'mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 6 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Malatya'yı şereflendirecek, sizleri de oraya davet ediyorum."

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de "Cumhurbaşkanımızı 6 Mart'ta Malatya'mızda ağırlayacağız. Hep birlikte coşkuyla, Malatya'mıza vereceği müjdeleri bekleyeceğiz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise seçim bürosunun hayırlı olmasını temenni ederek, "AK Parti olarak büroda hiçbir zaman oturmuyoruz hep sahadayız. Adaylarımız gece gündüz mahalle, sokak ve ilçedeler. Buralar birer görüşme noktası, hep birlikte çalışacağız" sözlerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da "31 Mart'ta büyükşehirde Selahattin Gürkan başkanımıza, ilçelerimizde Yeşilyurt'ta Mehmet Çınar, Battalgazi'de Osman Güder, diğer ilçelerimizde de AK Parti ve ittifak adaylarımıza Cenabı Allah başarılar nasip etsin. Seçim büromuzun da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da 6 Mart'ta çok iyi bir şekilde ev sahipliği yapmamız lazım" diye konuştu.