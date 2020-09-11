AK Parti Yeşilyurt İlçe kongresi 13 Eylül'de

AK Parti Malatya'nın Yeşilyurt İlçe 7. Olağan Kongresi 13 Eylül Pazar günü açık alanda yapılacak.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 13 Eylül Pazar günü saat 11:00'de Beylerderesi Şelale Sosyal Tesislerinde düzenlenecek AK Parti 7. Yeşilyurt İlçe Olağan Kongresine yönelik ortak bir basın toplantısı düzenlediler.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Binasında gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt İlçe 7. Olağan Kongresini 13 Eylül Pazar günü saat 11:00'de gerçekleştireceklerini belirterek, “Daha önce Kongre ve Kültür Merkezinde düzenleneceğini ilan ettiğimiz kongremizi pandemi tedbirleri çerçevesinde Beylerderesi Şelale Sosyal Tesislerinde açık alanda yapma kararı aldık. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.Geçmişte görev almış bütün arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz.Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza büyük sorumluluklar yüklediğimizi, onlardan büyük beklentiler içerisinde olduğumuzu ifade ederek onlara da başarılar diliyoruz.Gerek kongre sürecinde gerekse de normal zamanlarda desteğini bizlerden esirgemeyen, yanımızda bulunan Belediye Başkanımıza en kalbi duygularla şükranlarımızı sunuyoruz.Yine her daim bizlerin yanında olan, ağabeylik yapan İl Başkanımız Sayın İhsan Koca'ya da teşekkürlerimi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti 7. Yeşilyurt İlçe Olağan Kongresinin hayırlara vesile olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “Pandemi süreciyle birlikte çok sıkı tedbirlerin uygulandığı, dikkate dilmesi gereken bir dönemden geçmekteyiz. Parti teşkilatımızla birlikte kongrenin açık alanda yapılmasına karar verip, 13 Eylül Pazar günü saat 11:00'de Beylerderesi Şelale Sosyal Tesislerinde sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kongreyi düzenleyeceğiz. Malatya'nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt'umuz çok hızla gelişiyor ve büyüyor, bizlerde bu gelişime paralel olarak parti teşkilatımızla uyum içerisinde çalışıp, yenileme ve ilerleme süreciyle birlikte geleceğe daha umutla ve güvenle bakacağız. İnşallah bu yenileme süreciyle birlikte daha güçlü olacağız, daha dinamik olacağız, daha özverili olacağız ve daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, Malatya'nın en büyük ilçesi Yeşilyurt'un 7'nci Olağan Kongresini 13 Eylül Pazar günü düzenleyerek kongre sürecinde önemli bir adımı daha atmış olacaklarına dikkat çekip, “Ben inanıyorum ki bu kongreyle Yeşilyurt İlçe Teşkilatımız yeni bir ivmeyle, yeni bir heyecanla, yeni bir aşkla ve çıtasını yükselterek çalışmalara kaldığı yerden devam edecektir. İlçe Teşkilatımız yeni binasına taşınıp kendisini yenilemiş bir yapıyla Malatya'mıza ve Yeşilyurt'umuza hizmet etmeye devam edecektir. Kongre sürecinde ve öncesinde İlçe Başkanlığımızdan desteklerini esirgemeyen, sürekli diyalog halinde olan Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan böyle hem teşkilat olarak hem de belediye olarak her iki başkanımız ve ekipleriyle Malatya'mıza, Yeşilyurt'umuza, Partimize ve kıymetli hemşehrilerimize en güzel hizmeti verme gayretinde olacağız. El birliğiyle güç birliği oluşturarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Olağan Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diye konuştu.