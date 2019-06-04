AK Parti'de bayramlaşma töreni

Bayramlaşma da ana gündem ise 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak olan seçimler oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında yapılan bayramlaşma törenine AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

Programda ilk olarak söz alan İl Başkanı, Ramazan Bayramını tebrik ederek, “Allah nice bayramlarda bizleri buluştursun. İnşallah tüm Müslümanların bayram tadında kutladığı bayramlarda buluşmak üzere Allah birliğimizi beraberliğimiz daim etsin.“ ifadelerini kullandı.

Başkan Koca, 23 Haziran'da İstanbul'da tekrarlanacak olan Büyükşehir Belediye seçimlerine de değinerek “İstanbul'da oy kullanacak hemşehrilerimiz varsa onların oylarını kullanmaları noktasında ricacı olalım, ısrarcı olalım ve bir oy bir oydur diyerek oylarımıza sahip çıkalım. İnşallah sadece bizler değil eşimiz, dostumuz bayramlaşmak için Malatya'da gelmiş arkadaşlarımız varsa onların seçimlerde oy kullanmalarını sağlamaya gayret edelim” şeklinde konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise bayramların kırgınlıkların ve küskünlüklerin ortadan kalktığı günler olduğunu dile getirerek “Bu bayramın mazlumların üzerinde zulmün ortadan kalktığı bayram olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah 23 Haziran'da yaparsa biz yaparız sloganıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını da kazanarak Ramazan Bayramın üzerine bir bayram ilave ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Ramazan bayramınız en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da herkesin Ramazan Bayramını kutlayarak “Birlik beraberlik içerisinde dolu dolu bir Ramazan ayını geçirdik. Bayramlar küskünlerin ve kırgınlıkların sona erdiği günlerdir. 23 Haziranda İstanbul'da seçimi var, seçimlerde çok yoğun bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Bayramdan sonra bizlerde İstanbul'da hem şehirlerimize bir araya gelerek oradaki seçim çalışmalarına aktif bir şeklinde katılacağız. Sizlerden istirhamım herkes yakınına, eşine, dostuna arkadaşlarına destek istemeleridir” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Bayramın tüm İslam alemine barış ve mutluk getirmesini temenni ederek, “Ramazan Bayramın huzur barış getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi. Gürkan, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul'daki seçimler ile ilgili önümüzdeki Pazartesi İstanbul'da olacaklarını belirterek, “Hemşehrilerimizle, hemşehrimiz olan iş adamlarıyla toplantı yapacağız. Sizlerden destek istiyorum” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Ramazan Bayramı'nın İslam coğrafyasına huzur ve barış getirmesini temenni etti. İstanbul'da tekrarlanacak seçime de değinen Çakır, "İstanbul'dan Malatya'ya gelmiş bütün hemşehrilerimizin 23 Haziran'da mutlaka oy kullanmalarını istirham ediyorum, bu çok önemli. İstanbul seçimi, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi ve yoluna devam etmesinde çok önemli bir dönüm noktası, önemli bir başlangıç olacak" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de İstanbul seçimlerine değinerek, “Önümüzde önemli bir İstanbul seçimi var. Türkiye üzerinde oyunlar oynayanlar, İstanbul'u model olarak alıyorlar. Türkiye'yi bu anlamda sıkıştırmak cihetine gidiyorlar. Esasında İstanbul'da yapılan yerel bir seçim ama baktığımız zaman Avrupa ve dünya oraya kitlenmiş vaziyette, birçok ilgili ve ilgisiz insanlarla İstanbul seçimlerine yoğunlaşmışlar. Bu noktada teşkilat mensuplarımız ve hemşehrilerimiz İstanbul seçimlerinin önemini düşünerek, duyarlı hareket etmeleri önemli" diye konuştu.