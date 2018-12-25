AK Parti'de ilçe adaylarının açıklanması

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, ilçe belediye başkan adayları ile ilgili isim listesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayında olduğunu ifade ederek, “Umuyoruz ki yeni yıla kalmadan adaylarımız açıklanır” dedi.

Parti binasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan İl Başkanı İhsan Koca, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilçe belediye başkanlıkları için aday isimlerinin merakla beklendiğini belirterek, “Aslında iller bazında çalışmalar tamamlandı. Bildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı aşamasında. Cumhurbaşkanımızın programı uygun olduğunda dosyaları incelediğinde en kısa zamanda açıklanmasını bekliyoruz. Biz umuyoruz ki inşallah Yeni yıla kalmadan adaylarımız açıklanır” dedi.

Bugün yapılan AK Parti Gurup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdelere de değinen Koca, “Asgari ücretin yeni belirlenmiş olması beklentileri karşılayacak düzeyde olması, konutlarda kullanılan elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim açıklanması, asgari ücret desteğinin bir yıl daha devam edeceğinin açıklanması bizleri rahatlatan, güzel müjdeler ve güzel gelişmeler. İnşallah bunların devamı gelecek. Hep beraber 2019'u daha müreffeh daha mutlu bir şekilde yaşayacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, “Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın Battalgazi Belediyesine aday adayı olduğu” iddialarını sorması üzerine Başkan Koca, “Başkanımızın öyle bir düşüncesi yok. Bu konuda bir sürpriz ile karşılaşmamız söz konusu değil diye ümit ediyoruz. Sayın başkanımızın öyle bir talebi arzusu olmadı” diyerek cevap verdi.

Malatya'da MHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı sorusunu da cevaplayan Koca, “Bizim il düzeyinde böyle bir ittifak talebimiz olmadı. İl Teşkilatı ile veya yerel teşkilatlarla böyle bir görüşmemiz olmadı” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında 30 Büyükşehirde ittifak görüşmelerinin sürdüğünü belirten Koca, “3 büyükşehirde AK Parti, MHP adayını destekleyecek. Diğer 27 Büyük Şehirde ise MHP'nin, AK Parti adaylarını destekleyeceklerini deklare ettiler. Söz konusu destek olan bu illerimizde ilçeler bazında da ittifak görüşmeleri yapılacaktır. Belki ittifak sağlanan ilçelerimiz olacaktır ama şu anda Malatya'da da böyle bir konu söz konusu değil” ifadelerine yer verdi.

Adayların açıklanmasının sadece Malatya'ya mahsus bir gecikme olmadığını da dile getiren Koca, “Bütün Türkiye'de ilçeler bazında adaylarımız açıklanmadı” diye konuştu.