AK Parti'de sıfır atık projesi

AK Parti Malatya İl Başkanlığında 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 14 ayda yaklaşık 1 ton kağıt toplandı.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, beraberinde Çevre ve Şehircilik başkanı olan İl Başkan Yardımcısı Tuğba Atsız ile bir basın toplantısı düzenleyerek yürütülen proje hakkında bilgiler verdi. İlk olarak söz alan Çevre ve Şehircilik Başkanı Tuğba Atsız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2017 yılında başlatılan ‘Sıfır Atık' Projesi kapsamında israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı Çevre ve Şehircilik başkanlığı koordinesinde sürdürdükleri kampanyayı başarıyla sürdürdüklerini ifade eden Atsız, Sıfır Atık Projesi kapsamında parti binalarına 35 adet iç mekan geri dönüşüm kutusu yerleştirdiklerini söyledi. 14 ayda AK Parti İl Başkanlığının yanı sıra Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Başkanlıklarında yaklaşık 1 ton ambalaj atığı topladıklarını söyleyen Atsız, bu kapsamda, toplanan 1 ton atık kağıdın 17 adet ağacın kesilmesini önlediğini dile getirdi. Atsız, "Toplamda 5.390 kg kağıt atık toplanarak yaklaşık 92 adet ağacın kesilmesi önlenirken, yaklaşık 151 m su tasarrufu sağlandı. 2.450 kg plastik atık toplanarak yaklaşık 39 varil daha az petrol kullanıldı. 980 kg metal atık toplanarak yaklaşık 629 kwh enerji tasarrufu sağlandı. 500 kg cam atık toplanarak yaklaşık 15 kg sera gazının salınımı önlenmiş, ayrıca 480 kg organik atık toplanmıştır” diye konuştu.

İl Başkanı İhsan Koca ise "Kağıt atıkların değerlendirilmesi, yeniden kazandırılması, hem bizim için hem geleceğimiz için önemli. Belki küçük görülebilir ama bunu kamuoyuna paylaşınca kamuoyuyla da desteklenerek giderek yaygınlaşır düşüncesindeyiz” diye konuştu.