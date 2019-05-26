AK Parti'den iftar yemeği

Nikah Sarayındaki iftar yemeğine belediye başkanları ve AK Parti Malatya Milletvekilleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak herkesin Ramazan ayını kutladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, son seçimlerde gösterdiği üstün gayretlerinden dolayı bütün teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, “Bizler çok önemli bir dava için yola çıktık. AK dava, hizmet davası, ülke davası nerede olursak olalım partimiz için ülkemiz için çalışacağız. Teşkilatlarımıza şükran borçluyuz üzerine düşen görevi başarıyla yapan bir kadromuz var. Bütün teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya'nın gelişmesine hep birlikte katkı sağlayacağız” dedi. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini aktararak “Bu süreç Türkiye'nin birliği ve beraberliği noktasında en üst düzeyde hassas olmamızı gerektiren bir süreç. Birileri İstanbul seçimleri üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışıyorlar. YSK kararından sonra demokrasimizi, hukukumuzu sorgulamaya çalışıyorlar. Bunlar doğru şeyler değil” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Ramazan ayının hayırlar getirmesini dileyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.