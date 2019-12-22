AK Parti'den M?S?AD'a ziyaret

AK Parti Malatya ?l Ba?kan? Avukat ?hsan Koca ve y?netim kurulu ?yeleri, M?stakil Sanayici ve ?? Adamlar? Derne?i (M?S?AD) Malatya ?ube Ba?kan? Muharrem Poyraz'? ziyaret ederek isti?arelerde bulundu.

Ziyaretten duydu?u memnuniyeti dile getiren M?stakil Sanayici ve ?? Adamlar? Derne?i (M?S?AD) Malatya ?ube Ba?kan? Muharrem Poyraz, ?AK Parti, T?rk siyasi hayat?nda ?nemli bir yere sahiptir. Bunu anlatmak ve detay vermek istemiyorum. Herkes yap?lan hizmetleri g?r?yor. 2002 y?l?ndan beri memleketimize, vatan?m?za d?? ?lkelerdeki karde?lerimize ?ok g?zel de?erler verilerek, ?nemli katk?lar sa?lam?? siyasi partidir. Bu g?n AK Parti Malatya il Ba?kan?m?zla hem memleketimiz i?in Malatya'm?z i?in olan konularla ilgili g?r??meler yapaca??z. Ziyaretlerinden dolay? kendilerine te?ekk?r ediyorum? ?eklinde konu?tu.

AK Parti Malatya ?l Ba?kan? ?hsan Koca ise, ?Bu g?n M?S?AD Malatya ?ube Ba?kan? Muharrem Poyraz ve y?netim kurulunu ziyaret ediyoruz. Burada kendimizi evimizde gibi his ediyoruz. Hem y?netim kurulunda arkada?lar?m?z var. Bizlerde M?S?AD'a yabanc? de?iliz.? dedi. Koca, M?S?AD ?yelerinin ekonomiye katk? sa?lad?klar?na dikkat ?ekerek, insanlara i? ve a? sa?lad?klar?n? vurgulad?.

Koca, ?M?S?AD y?llardan beri i? d?nyam?zda ?ok ciddi bir a???? tamamlayan, i? d?nyam?za katk? sunan bir meslek kurulu?umuzdur. Bundan sonra da hem kendi ?yelerinin ekonomik anlamda hem de ?lkemizin ekonomik anlamada geli?mesi y?n?nde ?al??malar?na devam edecektir. Bu g?n bizler ziyaret ederek hem. Malatya'm?z?n g?ndemi, de?erlendirmek hem de ?lkemiz alakal? fikir al??veri?i yapmak ?zere geldik. Bu diyalo?umuz ve isti?arelerimiz devam edecektir. Bu isti?arelerin hem Malatya'm?z hem de ?lkemiz ad?na hay?rl? sonu?larda vesile olur in?allah? ifadelerini kulland?.