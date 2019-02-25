Ak Partili adayın turizm hedefi

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, en büyük projelerinin Aslantepe Höyüğü'nü turizme kazandırmak olduğunu ifade ederek, "Aslantepe'den Orduzu'ya bir gelir elde ettirmek istiyoruz. UNESCO'nun Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Aslantepe'yi kalıcı listeye almak ve turistleri buraya çekmek istiyoruz" dedi.

Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, seçim çalışmaları kapsamında Orduzu'da Kaldırım Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle toplantısında konuşan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine değinerek, "Biz, belediye başkanımızı çok güçlü bir şekilde seçtiğimiz zaman kurumlara ulaşmada eli çok güçlü olur. Kaldırım'ın duyarlılığı ve hassasiyeti her zaman göğsümüzü kabarttı. Orduzu'nun tamamında 31 sandığımız var, Kaldırım'da yüzde 80-90'ın üzerinde oy alıyoruz. 31 Mart'ta birlik ve beraberlik içerisinde başkan adayımızı çok yüksek bir oranla destekleyerek, Orduzu'da 31, Battalgazi'de ise 648 sandığa hükmetmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, mahalle toplantısında projelerinin bir kısmını vatandaşlarla paylaştı.

Millete dokunarak, hizmet edeceklerini dile getiren Güder, "Bizim en büyük projemiz Aslantepe'yi turizme kazandırmak. Oradan Orduzu'ya bir gelir elde ettirmek. Orada çıkarmış olduğumuz tarihi eserleri insanların istifadesine sunmamız lazım. 6 bin yıl önce medeniyet burada kurulmuş" şeklinde konuştu.

Güder, UNESCO'nun Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Aslantepe'nin kalıcı listeye alınması için çalışmada bulunacaklarını kaydederek, "Turist, yurt dışından tura çıktığı zaman, 'beni nereye götüreceksiniz?' diye soruyor. Aslında uğrak yerlerinden birisinin Aslantepe olması lazım, çok önemli bir yer. Medeniyetin başladığı bir yer olarak, büyük önem taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde Aslantepe'yi kalıcı listeye koymak ve turistleri buraya çekmek istiyoruz. Aslantepe'de çıkan tarihi eserleri yanında bir park yaparak, sergileyecek bir yer oluşturmak istiyoruz. Buraya turistleri getirdiğimiz zaman dükkan, lokanta, hatta butik oteller olacak. Bu boyutta bir çalışmamız var" dedi.

Kuşak yollarıyla ilgili yapacakları çalışmaları da anlatan Güder, şunları söyledi: "Bir yerde yol varsa imar var demektir. İmar varsa, yol var demektir. Bunlar birbirini bütünleyen iki unsur. Siz yol açamayınca imar olmuyor, imarı bir yere sokmayınca orada yollar açamıyorsunuz. Bizim kuşak yolumuz var. Bu dönemde biz Yıldıztepe Mahallesi'nin oradan gelen o kavşağı birleştirmemiz lazım. Bunu kısa sürede yapmamız gerekiyor. Ona da epey bir bütçe lazım, inşallah onun içinde çalışmalarımızı yapacağız. Diğer taraftan stadın altından gelen kuşak yolu. O yolların buralara kazandırılması buranın değerini kat kat artıracak. Kuşak yolu bizim birinci önceliğimiz. Burada Kuzey Çevre Yolu'nun açılması lazım. Açılmayınca, Kuzey Çevre Yoluna veya kuşak yoluna dikey yollar açamıyoruz. Onu öncelememiz lazım."

Güder, mesire ve gezi yerlerini artırmayı planladıklarını ifade ederek, "Bununla ilgili üç projemiz var. Sahil şerit yolunu büyükşehirle birlikte açmak ve daha sonra oranın etrafını mesire ve gezi yerleri yapmak istiyoruz. Malatya'da bir barajımız var, geçtiğimiz günlerde yüzlerce gencimiz baraj turu yaptı. Kanalboyu'nda oluşan o güzelliği Selçuklu, Şehit Fevzi, Taştepe, Hanımınçiftliği'ne kadar kanalı düzenleyip, onun etrafında da bir yeşil alan oluşturmamız lazım. Şuan yapılan Çınar Parkı'nı yukarıya çıkarıp, baraja ulaştırmak istiyoruz. İnderesi'nde askeri depoların olduğu yerler vardı. Orası da doğa harikası, çok güzel bir yer. 700 civarında mağara var. Oraların ıslah çalışmaları büyükşehirle beraber sürüyor. 100 dönümü Nisan ayında milletin istifadesine sunulacak. geriye kalan 800 dönümü de peyderpey imkanlar dahilinde Battalgazi bölgemize kazandırmak istiyoruz" dedi.

Güder, yapacakları çalışmalar kapsamında amatör spora da destek vereceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Gençlerimizin zararlı alışkanlıklara kanalize olmalarını engelleme adına amatör spora destek vereceğiz. Kaldırım, Orduzuspor, Çöşnükspor'u biraz daha destekleyerek hem gençlerimizin yeteneklerini açığa çıkartmak hem de gençleri spora yönlendirmek açısından çalışmalarımız olacak. Bunun yanında Gençlik Eğitim Merkezi projemiz var. Gençlerimizin sportif faaliyetlerde bulunacağı, üst kısmında oturup derslerini çalışabilecekleri sağlıklı ve güzel ortamlar oluşturacağız."