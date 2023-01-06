AK Parti'li Boyraz: “Milletin derdi bizim derdimizdir”

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz, ”Her alanda milletin çıkarlarını önceleyen bir parti olan iktidarımız, gelecekte de milletinin hizmetinde olmaya devam edecektir” dedi

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahmut Boyraz beraberindeki heyetle Doğanşehir ile Akçadağ ilçelerini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'u da makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Boyraz daha esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretlere dair kısa bir açıklama yapan Boyraz, “AK Parti kadroları olarak hep sahadayız bu günde Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerimizi ziyaret ederek esnafımızla vatandaşlarımızla bir araya geldik. AK Parti iktidarı, milletin derdi ile dertlenen bir iktidardır. Milletin derdi bizim derdimizdir. Her alanda milletin çıkarlarını önceleyen bir parti olan iktidarımız, gelecekte de milletinin hizmetinde olmaya devam edecektir'' diye konuştu