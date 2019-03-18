AK Partili Güder, çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Osman Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte Battalgazi İlçesi'ne bağlı mahalleleri ziyaret etti.

AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, milletvekili Kahtalı ile birlikte Fırıncı, Beydağı Yapraklı, Yeniköy, Kapıkaya, Merdivenler, Çolaklı, Hacı Yusuflar, Bağtepe Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ziyaretlerde yaptığı konuşmada 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülke için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Kahtalı, 31 Mart'ta verilecek her oyun büyük bir kıymetinin olduğunu kaydederek, "31 Mart seçimleri oldukça değerli. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra yapmış olduğumuz ilk yerel seçim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimizin onayıyla geldi. Allah'a şükürler olsun şuanda işleyişini devam ettiriyor. 'Bürokratik engelleri ortadan kaldıralım' dedik. Ülkemizin önündeki sorunlu, sıkıntılı ne varsa onları bir an önce çözebilmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik. Cumhurbaşkanımız bu sistemle beraber yerel yönetimlerinde bu seçimde yine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle entegrasyonunda önemli bir yere sahip. Büyükşehir ve Battalgazi'de de Osman Güder kardeşimize güçlü bir destekle beraber inşallah hizmetlerimiz daha da hızlı bir şekilde sizlere ulaşmış olacak" dedi. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, Battalgazi'yi biraz daha geliştirmek istediklerini ifade etti.

Güder, tüm şehirlerde olduğu gibi Battalgazi'den de batıya bir göçün söz konusu olduğuna dikkat çekerek, "Bu göçü engellemek için insanların ihtiyaçlarını Battalgazi'de karşılayabilecekleri tesisleri yapmalıyız. Battalgazi'mizin imarını çözmeliyiz. Büyükşehirde imarımız çözüldü, Battalgazi'de bunun çalışmaları yapıldı. Özellikle şehir gösterenin bu tarafına imarlaşmayı getirip, biraz konutlaşmayı, kentleşmeyi yerleştirmemiz lazım. Özel Harekat 2 bin 400, tabi 5 bine kadar çıkabilecek bir personelin olacağı yer Bulgurlu üzerinde yerleri tahsis edildi. Özel harekat'ta buraya geldiğinde bu bölge daha da gelişecek. Şuan stadyumun altında bir kuşak yolumuz var. O yolumuzu şuan Şehir Mezarlığı'ndan başlayarak açarak geldik. Battalgazi kavşağında inşallah önümüzdeki dönemde acilen o kavşağı yapmamız lazım. O kuşak yolu geldiğinde onun paralelinde alt tarafında kuzey çevre yolumuz geldiğinde bu bölgeler biraz daha gelişmiş olacak. Küçük sanayi sitelerimizi de bu bölgeye taşımak için ilgili yerlerle görüştük" şeklinde konuştu.

İspendere'nin güzelleştiğini, insanları buraya çekmek için çalışmalarının olacağını dile getiren Güder, "Belediye olarak İspendere'yi tanıtma ve insanları buraya çekme görevini üstleneceğiz. Gerek Malatya gerekse de Türkiye genelinden insanları buraya çekmek için çalışmalarımız olacak. Vatandaşlarımız gelip hem nezih ortamda tedavilerini olacaklar hem istirahat edecekler. Bu bölgeye kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Güder, 31 Mart'ta sandıklardan güçlü bir şekilde çıkmak istediklerini belirterek, "Özelde Battalgazi'de sandıklardan güçlü bir şekilde çıkmamız lazım. Sandıktan ne kadar güçlü çıkarsak, elimizde o kadar güçlenmiş olur. Bakanlıktan bir proje için destek istemeye gittiğimizde güçlü bir şekilde gideriz ve o hizmeti daha rahat elde edebiliriz. Onun için Battalgazi'de, büyükşehirde AK Parti'mize, Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz. Türkiye'de rekor kırmak istiyoruz" diye konuştu.