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AK Partili İnce: Bize olan güveni boşa çıkarmayacağız

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Emrah İnce, "Bize olan inanç, güven ve samimiyeti asla boşa çıkarmayacağız"dediAkçadağ’da esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştiren AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Emrah İnce,Bize olan inanç, güven ve samimiyeti asla boşa çıkarmayacağız" dedi.

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Emrah İnce, "Bize olan inanç, güven ve samimiyeti asla boşa çıkarmayacağız"dedi


Akçadağ'da esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştiren AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Emrah İnce,Bize olan inanç, güven ve samimiyeti asla boşa çıkarmayacağız" dedi.


Akçadağ halkının tamamını kucaklayarak, Akçadağ'ı adaletli bir yönetim anlayışıyla ayağa kaldıracaklarını kaydeden İnce;" Bizim sevdamız Akçadağ,Akçadağ insanıdır. Bizim Akçadağ'ı ayağa kaldırma sözümüz var. Geleceği öngören, vizyon sahibi ekibimizle yola çıktık. Kimse merak etmesin, Akçadağ'ımızın bugününü değil, yarınlarını planladık. 1 Nisan'dan itibaren kentimizin ulaşımından, ekonomisine, mimarisinden, kültür ve sanatına kadar her alanda değişim yaşanacak. Bize olan inanç, güven ve samimiyeti asla boşa çıkarmayacağız" diye konuştu

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