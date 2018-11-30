Ak Partili İnce'den esnaf ziyaretleri

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Emrah İnce,"Biz gönüller almak, Akçadağ'da gönüller yapmak, Akçadağ'a hizmetkar olmak için yola çıktık" dedi.

Seçim çalışmalarına hız veren AK Parti Akçadağ Belediye Saşkan Aday Adayı İnce, Akçadağ'da esnaf ziyaretinde bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen esnaf ziyareti sırasında konuşan İnce, "İlçemizin her kesimiyle birlikte hareket ederek güzel ilçemizi daha da güzelleştirmek,gönüller almak, Akçadağ'da gönüller yapmak, Akçadağ'a hizmetkar olmak için yola çıktık. Hedefimiz sadece yol, bina ve parklar yapmak değil, gönülleri de yapmak, insanlara dokunmak.Yapacağımız çalışmalar insan odaklı olacak.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi gönül belediyeciliği vizyonuyla hareket ederek,Akçadağ'ı hep birlikte yöneteceğiz. Akçadağ'ımızı hak ettiği hedeflere birlikte ulaştıracağız.Sevgi ile yola çıktık sevgi ile başaracağız" diye konuştu