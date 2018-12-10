AK Partili İnce'den insan merkezli hizmet sözü

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Emrah İnce,"Amacımız Akçadağ'ı 77 mahallesiyle Bahri'de başlayıp Ören'e kadar her bir ferdimizi ayrı ayrı dinleyerek yenilikçi bir modelle ve yine modern bir bakış açısıyla halkımıza hizmet etmek"dedi

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Emrah İnce, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İnce,Hizmetleri güler yüzlü, samimi ve ulaşılabilir bir hizmet anlayışı ile halkla buluşturacaklarını belirterek, "Bizim belediyecilik anlayışımızda önce insan diyoruz. İnsan odaklı bir belediyecilik hizmeti sunmaya hazırlanıyoruz. İnsanı hizmet merkezine koyacağız diyoruz. İnsanlara dokunan, derdiyle dertlenen, insanların rahat dolaşabildiği, problemlerin çözüm noktasında çok rahat kapısını çalabildiği ve toplumlarda daha fazla gönül birlikteliği yapabilecek bir belediyecilik anlayışı olmaz ise olmazımız olacak,kadını, engellisi, yaşlısı, erkeği, işsizi, genciyle yani toplumun tüm kesimleriyle özel olarak ilgilenen, onların ihtiyaçlarını her şeyden önce dinleyen, bu ihtiyaçlara göre yeni çözümler üreten,hizmette asla ayrım yapmadan,sosyal belediyecilikte örnek modeller ortaya koyacağız. 77 mahallemizdeki esnafımızın, çiftçilerimizin, sorunlarını paydaşlarıyla çözmeye çalışacağız" diye konuştu.