AK Partili İnce'den Öğretmenler Günü mesajı

İnce mesajında, öğretmenlik mesleğinin gelecek nesillerin yetişmesindeki önemine vurgu yaparak, "Öğretmen eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimsedir. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde eğitimin büyük bir rol oynadığına hiç şüphe yoktur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünde belirttiği gibi, öğretmenlerimizin üstlendiği görev, toplumsal ve bireysel anlamda bütün özeni hak etmektedir. Karanlığa meşale olarak çocuklarımızın, gençlerimizin gelişmesinde sonsuz emek harcayan zor şartlar altında dahi olsa ülkemizin her köşesinde özveri, sabır, emekle görevlerini özenle yerine getirmeye çalışan, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.