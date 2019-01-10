AK Partili İskenderoğlu'ndan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İskenderoğlu mesajında gazetecilik mesleğinin önemine vurgu yaparak Malatya'da ve tüm ülkede görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Kutsal bir görev üstlenen basın çalışanlarının, görevlerini icra ederken birçok zorlukla karşılaştıklarını ifade eden İskenderoğlu, “Halkın, tarafsız, doğru, ilkeli ve eksiksiz haber akışıyla bilgilendirilmesi, şeffaf ve demokratik toplum olmanın başlıca şartlarından biridir.Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Demokrasinin güçlenmesinde basın kuruluşlarının önemli katkıları vardır. Gazetecilerin halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır. Zaman ilerliyor, iletişim ve etkileşime olan ihtiyaç zamanın da ötesine geçiyor. Bizler saatlerimizin birçoğunu iletişime, yazılı ve görsel medyaya ve pek tabii sosyal medyaya ayırıyoruz. Çağa ayak uydurmak, doğru bilgiye anında ulaşmak ve bilinçlenmek noktasında medya mensuplarımızın gösterdiği çaba, her türlü takdirin üzerindedir. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş gazetecilere Allah'tan rahmet diler, görevlerini başarıyla yerine getiren başta gazetecilerimiz olmak üzere basın-yayın organlarımızın tüm çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yürekten kutlar; sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler dilerim" diye konuştu.