AK Partili kadınlardan Yerli Malı haftası etkinliği

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, yerli malın önemine dikkat çekerek, “Artık teknoloji ürünlerinde yerli malı oranını yükseltmek gibi bir sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var” dedi.

Soykan Meydanında düzenlenen etkinlikte 45 kadın girişimcinin el emeği ürünlerin satışa sunuldu. Etkinliğin açılışında konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Yerli Malı Haftası'nın önemine dikkat çekerek, “İnsanların parasını, malını, eşyasını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve kullanmasına tutumlu olmak deniliyor. Tutumlu olmak hiç bir zaman için cimrilik değildir. Yalnızca kendimize ait olanları değil, elektriğimizi ve suyumuzu başkalarına ait olan şeyleri de kendi malımız gibi özenle kullanmalıyız. AK Parti Kadın Kolları olarak 4 günlük bir istihdam sağlamak amacıyla 45 tane kadın girişimcimizi burada kendi el emeği, ürünlerini satışa sunmaları adına kendilerine ufak da olsa bir gelir getirmek amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Kendilerine hayırlı kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, yerli malını teşvik etmek gerektiğini ifade ederek, “Yerli malının kullanılması, yerli ve milli olma noktasındaki şu son süreç içerisinde ne kadar önemli olduğu bir daha aşikar olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yerli malının kullanılması ve aynı zamanda tasarruf ve israf tedbirlerine de gerekli şekilde riayet edilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi zorunluluğu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır” dedi.

Yerli savunma sanayisinde üretimin yüzde 70 olmasının Türkiye'de yerli ve milli unsurların hangi aşamaya geldiğinin en temel göstergesi olduğunu dile getiren Gürkan, “AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde savunma sanayisinde yüzde 10 olan oran bugün yüzde 70'lere çıkmıştır. İleriki zamanlarda bu oranın yüzde 100 olması milli unsurlarımızın ve kendi savunma sanayimizin gelişmesi açısından, ve kendi kaynaklarımızın dışarıya gitmesinin engellenmesi açısından önemli bir kazanç olacaktır” şeklinde konuştu.

Artık teknoloji ürünlerinde yerli oranını yükseltme sorumluluklarının olduğunu kaydeden Gürkan, “Bugün 45 kadın girişimcimizin kendi el emeği ve göz nuru ile yapmış olduğu yiyecek ve giyeceklerin satışı gerçekleşecektir. Aile bütçesine bir katkının göstergesidir. Ülke olarak tasarruf tedbirlerine riayet etmemiz lazım. Bizlerde toplum olarak komplesklerden vazgeçmemiz gerektiğine inanıyorum. Sanki yabancı mallar çok daha kaliteliymiş gibi bir algı var. Aslında öyle değil. Bizim gerek tekstil noktasında, gerekse savunma sanayi ürünlerimiz olsun, bizim ürettiğimiz malların daha dayanıklı, daha kaliteli olduğu, süreklilik anlamında ve dayanıklılık konusunda çok daha insanlara hem ekonomik anlamında, hem kullanım anlamında da kolaylık sağlamaktadır” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan ile katıldığı programa ayrıca AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın eşi Yasemin Polat, Milletvekili Ahmet Çakır'ın eşi Fatma Zehra Çakır, AK Parti Kadın kolları yönetimi ve üyeleri katıldı.