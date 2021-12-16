AK Parti'li Kahtalı'dan asgari ücret açıklaması

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, asgari ücrete yapılan yüzde zamla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Yapılan asgari ücret zammı milletimize hayırlı olsun. Biz AK Parti olarak hiçbir vatandaşımızı bugüne kadar enflasyon karşısında ezdirmedik bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" dedi.

Tahminlerin ve beklentilerin üzerinde bir zam olduğunu ifade eden Kahtalı, "Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyoruz. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacak. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselecek.

Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çektik. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini de kaldırıyoruz. Her daim işçimiz, işverenimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Daha Büyük Daha Güçlü Türkiye inşasında tek yürek olarak daha çok çalışarak yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz. Ben yapılan asgari ücret zammının hayırlı olmasını diliyorum. Biz AK Parti olarak hiçbir vatandaşımızı bugüne kadar enflasyon karşısında ezdirmedik bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Bir kez daha işçinin ve emekçinin yanında olduğunu gösteren Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim amacımız vatandaşımızın refahını artırmak, ülkemizi kalkındırmak. Biz büyümeye, güçlenmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.