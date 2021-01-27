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Ak Partili Kahveci'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya’nın Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci’nin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya'nın Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.


Kahveci, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Test amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir süre evde istirahat edeceğim. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyorum” dedi.

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