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AK Partil'i Kırteke su kuyusunda bulunan kadını ziyaret etti

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Kırteke, Akçadağ ilçesinde kayıp olarak aranan daha sonra yaralı olarak bir su kuyusunda bulunan kadını hastanede ziyaret etti.


Gürkaynak Mahallesi'nde yaşayan Feride Başyurt'un (53) evden ayrılması üzerine kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirmiş, ihbar üzerine bölgede geniş çağlı inceleme başlatan Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri arama sonrasında bölgede bulunan bir su kuyusunda Başyurt'u yaralı olarak bulmuştu. Donmak üzere olan ve bitkin bir şekilde bulunan Başyurt ilk müdahalesi sonrasında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.


Zihinsel engelli olduğu belirtilen kadını tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek yetkililerden Başyurt'un sağlık durumu hakkında bilgi alan AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Mustafa Kırteke,"Hemşehrimiz Feride Başyurt talihsiz bir olay neticesinde yaralanmış, kendilerini ziyaret ederek hocalarımızdan sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Çok şükür tehlike atlatılmış durumda. Acil servisteki tetkik ve tedavi sonrası hemşehrimiz servisi çıkartılacak. Başyurt'un sağlık durumunu yakından takip ederek üzerimize ne düşüyorsa gerekeni yapacağız" diye konuştu

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