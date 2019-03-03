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AK Partili Kırteke'den afiş tepkisi

Cumhur ittifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke kendilerine ait tanıtım afişlerine zarar verildiğini söylerek bunu yapanları kınadıklarını söyledi.


31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan adayı Mustafa Kırteke kendisine ait, tanıtım afişlerine zarar verildiğini söyledi.


Seçim çalışmaları kapsamında afişlerle tanıtım yaptıklarını ifade eden Kırteke, "Bu gün baktığımızda afişlerimize zarar veriliyor. Kendi afişlerimizi hazırlarken hiç kimseden destek almadan hazırlıyoruz. Ailem ve çocuklarımın rızkından yapıyorum, bu hareketi yapanları kınıyorum. Seçim çalışmalarımız kapsamında hiç kimse kimsenin afişlerini yırtmasın, zarar vermesin. Herkes birbirine saygı ve sevgi içinde olmamız gerekir" şeklinde konuştu.

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