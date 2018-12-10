İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Partili Mustafa Kıtreke:

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Mustafa Kırteke, "Akçadağ’ı ortak aklı ve ortak hafızayı ön planda tutan, vatandaş odaklı hizmet anlayışını temel prensip edinerek yöneteceğiz"dediAkçadağ’da seçim çalışmalarına ara vermeden devam AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Mustafa Kırteke,vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla halk günü ve ev toplantıları düzenleyeceklerini söyledi.

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Mustafa Kırteke, "Akçadağ'ı ortak aklı ve ortak hafızayı ön planda tutan, vatandaş odaklı hizmet anlayışını temel prensip edinerek yöneteceğiz"dedi


Akçadağ'da seçim çalışmalarına ara vermeden devam AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Mustafa Kırteke,vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla halk günü ve ev toplantıları düzenleyeceklerini söyledi. Belediyenin kapılarının halka sürekli açık olacağını aktaran Kırteke, "Akçadağ'ı vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğiz.İlçemizin pazarı olan Cuma günleri halk günü ve önceden belirlenmiş günlerde ev toplantıları yaparak vatandaşlarımızla aramıza kimseyi koymadan sıcak temas kurarak sorunların çözümü, talep ve isteklerin değerlendirilerek hayata geçirilmesi için fikir alış verişinde bulunacağız.Bizim amacımız sorun değil çözüm odaklı çalışmak. Herkese, her kesimden, her ideolojiden insana hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmek olacaktır.Halk günleri dışında da sosyal etkinliklerde, esnaf ve mahalle ziyaretleri gibi daha birçok farklı platformlar da halkımızla sürekli bir araya gelerek,vatandaşımızın sıkıntılarını dinleyerek sorunlara çözüm yolları arayacağız. Şairin dediği gibi 'İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal' hitabına mazhar bir yöneticilik anlayışı temel prensibimiz olacaktır" ifadelerini kullandı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.