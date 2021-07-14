AK Partili Tüfenkci'den 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “15 Temmuz 2016 gecesi milletimiz vatan toprağının her köşesinde destan yazmış, ihanet şebekesinin hain planlarını altüst etmiştir. O gece Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın korkusuz liderliği ve verdiği mesajla meydanlara inen, ezanların ve selaların eşliğinde yüreklerini uçakların, tankların ve mermilerin önüne koyan milletimiz ortaya koyduğu direnişle demokrasisine ve devletinin bekasına sahip çıkmıştır. Aziz milletimizin direnişiyle minarelerden yankılanan ezan ve sala sesleri bomba yağdıran F-16 ve helikopterlerin sesini susturmuştur. O karanlık gecede ülkemizin demokrasisine ve ekonomisine vurulmak istenen darbe, milletimizin şaşmaz irfanıyla bir kez daha başarısızlığa uğramıştır. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Türkiye hala o kara geceyi bugün gibi yaşıyor ve unutamıyor. Bazılarımız çok çabuk unutabilir belki, fakat bazıları hala ısrarla bu girişime darbe girişimi diyemiyor. Milletimiz 15 Temmuz'u unutmadı, unutmayacağına inanıyorum. Çünkü o milletin bir direnişiydi. Milletin bir destanıydı. Milletin şahlanışıydı. Sivil iradenin bu ülke için ne kadar gerekli olduğu göstermesi bakımından önemliydi” şeklinde konuştu.

“Bizlere düşen o geceyi unutmamak ve unutturmamaktır”

Tüfenkci, mesajının devamında ise, "Darbecilerin hedeflerine ulaşmalarını engellemek için kendilerini tankların önüne siper ederek yaralanan, şehit olan, karanlığı aydınlığa çeviren her bir vatandaşımıza minnettarlığımızı ifade edemeyiz. Bizlere düşen o geceyi unutmamak ve unutturmamaktır. O gece meydanlara inerek istiklali, istikbali ve demokrasi uğruna şehit olan güvenlik güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, canı pahasına darbecilerin karşısında duran tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.