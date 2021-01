AK Partili Tüfenkci'den teknolojiye destek mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Teknopark'ı ziyaret ederek, Teknopark firmaları ile istişarelerde bulundu.

Firma ürün ve yazılımları hakkında firma yetkililerinden detaylı bilgi alan Tüfenkci, sunumu yapılan Teknoköy projesine gerekli desteğin sunulmasını noktasında girişimlere başlatacağını söyledi.

Firma ziyaretleri sonrasında İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ile Malatya Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz tarafından Malatya Teknokent projeleri hakkında sunum yapıldı. Sunumda Malatya Teknokent bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile kurulan Güneş Enerji Santrali ve Teknoköy projeleri hakkında detaylı bilgi verildi. Kocamaz, “Malatya Teknokent son 4 yılda katlanarak firma sayısını ve kalitesini arttırarak 80'e varan firma sayısına ulaştı. Bu nedenle mevcut bina, kapasitesinin üzerinde firmaya ev sahipliği yapmaya başladı. Ayrıca her geçen gün yeni firma talebinin oluşması bereberinde insan kaynağı sayısında da ciddi bir artışa neden oldu. Bu nedenle Malatya Teknoparkda yeni yönetim birimleri, çalışma ofisleri, fuaye ve fuar alanları, seminer, eğitim ve konferans etkinlikleri düzenleme alanları, workshop odaları, teknik ofisler, atölyeler, bölgenin ihtiyacı olan alanlarda faaliyet gösterecek laboratuvarlara, kütüphanelere, kiralanabilir modüler ofislere, sosyal alanlara ihtiyaç oluşmaya başladı. Bu bağlamda FKA (Fırat Kalkınma Ajansı) fizibilite desteği ile Malatya Teknokent'e yeni bina ve alanların açılması için proje çalışması yürütülmeye başlandı. İlk çalışmalarımız klasik yaklaşım olan çok katlı mimariydi. Fakat bu mimari bir çok ihtiyaca cevap veremiyordu. Yeni yapılanmanın örnek ve konsept bir çalışma olması ve geçmiş kadim kültürümüz ile gelecek teknolojilerini bir araya getiren bir ortam olması için projeye “Tekno Köy” adı verildi. Teknoköy projesi; Malatya bölgesinin sık sık deprem yaşaması, işletme maliyetleri düşürülebilmesi, farklı tür firmalara farklı boyut ve olanaklarda hizmet ve ortam sunulabilmesi, “yeşil kent” konseptini sağlanarak Ar-Ge faaliyetleri yürüten insanların yeşil içerisinde sağlıklı ve ekolojik bir ortamda çalışabilmesi, geçmiş kültüre bağlılığı gelecek teknolojileri ile bir araya getirilebilmesi, modüler yapı sayesinde sistemi oluşturan tüm inşaatın bitmesine gerek kalmadan modül modül devreye alınabilmesi gibi bir çok avantaj içeriyor. Bu nedenle geçmiş ve geleceğin bağlantısı kurulabilmesi için çoğunlukla taklit isimler olan “vadi”, “silikon” gibi isimler yerine geleceği ifade eden “tekno” ve geçmişi ve kökenlerimize bağlılığı ifade eden "köy” kelimesi bir araya getirildi ve yeni yapılanma köy konseptinde yatay mimari ile tasarlandı. Köy konseptini sağlamak için merkez bir bina planlandı ve içerisinde konaklamadan, küçük fuar, eğitim seminer düzenlemeye, laboratuvar hizmetlerinden toplu ikram ve yemek alanlarına kadar her tür ortak organizasyonlar için ortamlar planlandı. “Teknoköy evleri” (firma ofisleri) geçmişe bağlılığı sağlayabilmek için bir veya iki katlı, müstakil bahçe içerisinde ve Selçuklu, Malatya, taş ve modern mimariyi yansıtacak formda tasarlandı. Proje ile Teknoköy kurulduğunda 53.000 metrekare alanda 26 adet 90 metrekare, 42 adet 120 metrekare, 8 adet 200 metrekare(+bodrum), 8 adet de 400 metrekare (+bodrum) Ar-Ge çalışma ofisi ve 1 adet de 4.000 metrekare sosyal tesis olmak üzere olmak üzere toplam 16.180 metrekare kapalı alan sahip 85 binanın bulunduğu bir yerleşkeye dönüşecektir. Yerleşkedeki her ofis içerisinde boyutu ile orantılı olarak toplantı odaları, bayan erkek tuvaletleri, mutfak ve idari ofisler planlanmış, her firmanın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ortamlar detaylı olarak düşünülerek oluşturulmuştur” dedi.

"Etkileyici bir proje, destek için girişimlere başlayacağız"

Milletvekili Tüfenkci ise Teknoköy projesinin oldukça etkileyici olduğunu vurgulayarak, "Bugün Teknopark'ta yapmış olduğumuz incelemede oldukça faydalı çalışmalar gördük. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Bu bilim yuvasında daha etkili çalışmaların yapılacağına olan inancımız tamdır. Sunumu yapılan Teknoköy projesi gerçekten etkileyici. Buraya gerekli desteğin sağlanması için girişimlere başlayacağız. Dünyada benzeri olmayan, tamamen bilim ve teknoloji üssü olmaya aday Teknoköy, Malatyamıza ve Türkiyemize çok şey katacaktır. Emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.