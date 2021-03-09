AK Partili Tüfenkci'den yatırım konusunda Türkiye ve Malatya örneği

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya'nın yatırımlar konusunda önemli bir değişim dönüşüm yaşadığını belirterek, “Malatya bugün ulaşım ağıyla, şehirleşmesiyle, sanayileşmesiyle, eğitim ve sağlıktaki yatırımlarıyla eskiyle kıyaslanamayacak derecede değişim ve dönüşüm yaşadı” dedi.

Tüfenkci yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AK Parti döneminde reformlar ve yatırımlarla çağ atladığını belirterek özelde Malatya'nın da önemli bir değişim dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Üzerlerindeki misyonun farkında olduklarını kaydeden Tüfenkci, “Bizler üzerimizdeki misyonun farkındayız. AK Parti'nin kuruluşu itibariyle içerisinde olan bir kardeşiniz olarak rahatlıkla söylüyorum ki, Türkiye yapılan reformlar ve yatırımlarla adeta çağ atladı. Bunun aksini iddia eden varsa eski Türkiye fotoğrafı arşivlerde duruyor. Aynı durum Malatya'mız için de geçerli. Malatya bugün ulaşım ağıyla, şehirleşmesiyle, sanayileşmesiyle, eğitim ve sağlıktaki yatırımlarıyla eskiyle kıyaslanamayacak derecede değişim ve dönüş yaşadı” şeklinde konuştu.

“Malatya'mızdaki yatırım ve hizmet atağı sürüyor”

Tüfenkci, Malatya'daki yatırımlarla ilgili de konuşarak şunları söyledi:

“Halihazırda Malatya'mızdaki yatırım ve hizmet atağı sürüyor. Kuzey Çevreyolumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla çalışmaları daha hızlandırılarak devam ediyor. Battalgazi Devlet Hastanemizi bu yıl içerisinde hizmete sunacağız inşallah. Sağlık alt yapımızın en kayda değer parçası olan Onkoloji Hastanemiz de bölgemizde bir yıldız gibi parlıyor. Özel Harekat Bölge Müdürlüğümüzün kuruluş aşamasındaki bina, yol, çevre düzenlemesi gibi işleri sürüyor. Organize Sanayimizin yeni arıtmasının ihalesini yaptık. Yine mevcut arıtma da revize edilecek. Tabi bunun dışında gerek bakanlığımız döneminde gerekse son dönemlerde kayısının marka değerini arttıracak önemli çalışmalar yapıldı. Lisanlı depoculuk, TMO'nun satışa başlaması gibi çalışmaların kayda değer, üreticinin direkt emeğinin karşılığını almasını saplayacak çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Yine Organize Sanayi Bölgemizin mevcut kapasitesinin büyütülmesi noktasında da önemli çalışmalar yürütülüyor.”