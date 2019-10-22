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AK Parti'li yöneticiler ölümden döndü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde AK Parti’li meclis ve teşkilat üyelerinin içerisinde bulunduğu otomobil kaza yaptı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde AK Parti'li meclis ve teşkilat üyelerinin içerisinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Büyük hasar gören otomobildeki parti yöneticileri ve meclis üyeleri, kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, Akçadağ ilçe merkez girişi Muhacirovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre AK Parti Akçadağ İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Osman Aslantaş, Alaattin Erhan ve Meclis üyesi Arif Özcan Günay'ın içerisinde bulunduğu Meclis üyesi Hasan Ulutaş'ın yönetimindeki 44 KZ 092 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle lastiği patlayan otomobil savrularak bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.


İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri yönlendirilirken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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