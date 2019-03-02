AK Parti'nin Akçadağ Adayı Kırteke, seçim çalışmalarına hız verdi

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Cumhur İttifakının Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, seçim çalışmalarını kapsamından ilçeye bağlı Bahri mahallesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Belediye Başkan Adayı Kırteke, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, "31 Mart'da Akçadağlı hemşehrilerimiz sandıkta gereken cevabını verecektir. Vatandaşlarımız Cumhur ittifakına yoğun ilgi gösteriyorlar,. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledi gibi, gönül belediyeciliğini vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız. Seçim çalışmalarımız kapsamında Akçadağ ilçemizi karış karış gezeceğim, projelerimiz hazır. Kapı kapı gezeceğim, sıkmadık el bırakmayacağız.Cumhur ittifakı Akaçadağ ilçemizde tarih yazacak" şeklinde konuştu.