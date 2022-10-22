Akademisyenler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinin yüzde 2'lik dilimde Malatya İnönü Üniversitesi'nden 7 akademisyen yer aldı.

Amerika Birleşik Devletler'inin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannıdıs ve araştırma ekibi tarafından, 22 ana bilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren bilim insanının yer aldığı liste Elsevier veri tabanında yayımlandı.

2021 yılına göre, ilk yüzde 2'lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi, "Kariyer boyu etki" ve "Yıllık etki 2021 yılı çalışmalar" olarak iki kategoride listelendi. 190 bini aşkın bilim insanının değerlendirmeye alındığı çalışmalarda nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı ve atıf alan makale sayısı gibi kriterlerin ele alındığı bu listelerde, İnönü Üniversitesi'nden 7 akademisyen yer aldı.